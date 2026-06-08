Рейтинг@Mail.ru
Трамп переговорил с Нетаньяху, сообщил журналист - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:25 08.06.2026 (обновлено: 00:39 08.06.2026)
Трамп переговорил с Нетаньяху, сообщил журналист

Репортер Axios: Трамп переговорил с Нетаньяху

© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп переговорил с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, утверждает репортер Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Американский лидер ранее заявлял, что позвонит Нетаньяху и попросит не наносить ответный удар по Ирану.
"Трамп поговорил с Нетаньяху", – написал Равид в Х.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Трамп недоволен израильскими ударами по Бейруту и атакой Ирана
Вчера, 23:06
 
В миреИзраильСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуВоенная операция США и Израиля против ИранаИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала