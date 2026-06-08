Трамп переговорил с Нетаньяху, сообщил журналист

ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп переговорил с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, утверждает репортер Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Американский лидер ранее заявлял, что позвонит Нетаньяху и попросит не наносить ответный удар по Ирану.
"Трамп поговорил с Нетаньяху", – написал Равид в Х.
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