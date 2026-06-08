Александрова проиграла на старте турнира в Хертогенбосе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти во второй раунд травяного турнира в Хертогенбосе.
- Екатерина Александрова проиграла представительнице Венгрии Панне Удварди со счетом 4:6, 6:7 (5:7).
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти во второй раунд травяного турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.
В матче первого круга турнира россиянка, получившая первый номер посева, проиграла представительнице Венгрии Панне Удварди со счетом 4:6, 6:7 (5:7). Спортсменки провели на корте 1 час 38 минут.
Александровой 31 год. Она потерпела пятое поражение подряд в WTA-туре. Россиянка занимает 17-е место в мировом рейтинге.
Во втором раунде Удварди сыграет против победительницы встречи Дарья Снигур (Украина) - Паула Бадоса (Испания).
Libema Open
08 июня 2026 • начало в 12:10
Завершен
0 : 24:66:7