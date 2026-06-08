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Александрова проиграла на старте турнира в Хертогенбосе - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Теннис
 
14:12 08.06.2026 (обновлено: 14:14 08.06.2026)
Александрова проиграла на старте турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка Александрова проиграла на старте турнира в Хертогенбосе

© Фото : Соцсети АлександровойЕкатерина Александрова
Екатерина Александрова - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Соцсети Александровой
Екатерина Александрова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти во второй раунд травяного турнира в Хертогенбосе.
  • Екатерина Александрова проиграла представительнице Венгрии Панне Удварди со счетом 4:6, 6:7 (5:7).
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти во второй раунд травяного турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.
В матче первого круга турнира россиянка, получившая первый номер посева, проиграла представительнице Венгрии Панне Удварди со счетом 4:6, 6:7 (5:7). Спортсменки провели на корте 1 час 38 минут.
Александровой 31 год. Она потерпела пятое поражение подряд в WTA-туре. Россиянка занимает 17-е место в мировом рейтинге.
Во втором раунде Удварди сыграет против победительницы встречи Дарья Снигур (Украина) - Паула Бадоса (Испания).
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Libema Open
08 июня 2026 • начало в 12:10
Завершен
Екатерина Александрова
0 : 24:66:7
Панна Удварди
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