Ликсутов: число рабочих мест в ОЭЗ "Технополис Москва" достигло 33 тысяч

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Количество рабочих мест в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" превысило 33 тысячи, заявил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он пояснил, что в первом квартале этого года здесь было открыто 1194 новых вакансий, что в 1,2 раза больше, чем годом ранее.

« "Более 240 предприятий ОЭЗ столицы производят для жителей страны важную продукцию — современные лекарственные препараты, инновационное оборудование, программное обеспечение и электронную компонентную базу. Общая численность сотрудников здесь достигла 33 тысяч человек, из них на предприятиях резидентов трудятся 25,4 тысячи специалистов. Свыше 68% вакансий сосредоточено на трех площадках: "Печатники", "Алабушево" и "Руднево", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Заместитель мэра добавил, что самая крупная из них — "Печатники". Здесь на 130 предприятиях работают свыше 11,5 тысячи человек, которые выпускают медицинские изделия и лекарства, новые материалы и детали для электромобилей.

В первом квартале этого года лидерами по созданным рабочим местам стали компании, замещающие импортную продукцию и запускающие новые проекты.

Например, предприятие "КИТ‑Монарх", которое выпускает крупногабаритные жилые модули, увеличило штат на 547 человек. Компания получила статус резидента в 2024 году и с тех пор создала в городе свыше 2,3 тысячи рабочих мест.

Также Карачаровский механический завод за три месяца этого года создал более 60 рабочих мест. На данный момент на предприятии трудятся свыше 1,2 тысячи специалистов. При поддержке Москвы завод модернизирует производство, чтобы выпускать больше лифтов и заменять импортные комплектующие.

Еще в ОЭЗ открыли 47 высококвалифицированных рабочих мест благодаря запуску компании "Интехпро", где производят печатные платы для моноблоков, ноутбуков и компьютерных комплектующих.

ОЭЗ "Технополис Москва" в этом году отмечает 20-летний юбилей. За два десятилетия проект вырос из стартовой площадки для инноваций в ключевой хаб отечественной промышленности. На данный момент на 10 площадках ОЭЗ общей площадью свыше 430 гектаров работают более 240 высокотехнологичных предприятий, которые развивают микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, ИТ-сферу и робототехнику.