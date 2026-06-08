Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тегеране прогремел взрыв, при этом в городе работает ПВО, сообщило агентство Mehr.
- Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля в ответ на удар израильской армии по пригороду Бейрута.
ТЕГЕРАН, 8 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в Тегеране, сообщило агентство Mehr.
Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Атака последовала через несколько часов после заявлений в Иране о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Иран в ответ продолжил обстрелы израильской территории.
В районе Тель-Авива прогремели взрывы
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