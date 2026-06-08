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В Тегеране прогремел взрыв - РИА Новости, 08.06.2026
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11:18 08.06.2026 (обновлено: 11:19 08.06.2026)
В Тегеране прогремел взрыв

Mehr: в Тегеране прогремел взрыв

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тегеране прогремел взрыв, при этом в городе работает ПВО, сообщило агентство Mehr.
  • Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля в ответ на удар израильской армии по пригороду Бейрута.
ТЕГЕРАН, 8 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в Тегеране, сообщило агентство Mehr.
Оно не сообщило подробности произошедшего, однако отметило, что в городе работает ПВО. Произошло это на фоне эскалации напряженности между Ираном и Израилем
Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Атака последовала через несколько часов после заявлений в Иране о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Иран в ответ продолжил обстрелы израильской территории.
Дым в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
В районе Тель-Авива прогремели взрывы
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