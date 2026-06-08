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В Тегеране, Исфахане и Тебризе прогремели взрывы - РИА Новости, 08.06.2026
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04:49 08.06.2026 (обновлено: 05:35 08.06.2026)
В Тегеране, Исфахане и Тебризе прогремели взрывы

В Тегеране, Исфахане и Тебризе прогремели новые взрывы

© AP Photo / ISNA/Alireza SotakbarПоследствия атаки в Тегеране, Иран
Последствия атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / ISNA/Alireza Sotakbar
Последствия атаки в Тегеране, Иран. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тегеране, Исфахане и Тебризе прогремели взрывы.
  • Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о звуках взрывов в Тегеране, Исфахане и Тебризе. "
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана.
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"Несколько взрывов слышны в Тегеране, Тебризе и Исфахане", - говорится в сообщении IRIB.
Агентство Tasnim также сообщило о звуке взрыва в районе Кереджа, пригорода Тегерана.
"Также слышен звук взрыва в районе Кереджа", - передает Tasnim.
В воскресенье вечером Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Атака последовала через несколько часов после угроз из Ирана о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута.
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