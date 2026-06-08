Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тегеране, Исфахане и Тебризе прогремели взрывы.
- Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о звуках взрывов в Тегеране, Исфахане и Тебризе. "
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана.
Агентство Tasnim также сообщило о звуке взрыва в районе Кереджа, пригорода Тегерана.
"Также слышен звук взрыва в районе Кереджа", - передает Tasnim.