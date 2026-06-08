Рейсы тегеранского аэропорта Имама Хомейни приостановили

"Организация гражданской авиации Ирана заявила, что все рейсы аэропорта Имама Хомейни приостановлены до дальнейшего уведомления с ночи 18 хордада 1405 года (8 июня – ред.). Пассажиры должны воздержаться от посещения территории аэропорта и следить за последующими новостями из официальных источников", - говорится в сообщении