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Рейсы тегеранского аэропорта Имама Хомейни приостановили - РИА Новости, 08.06.2026
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01:26 08.06.2026
Рейсы тегеранского аэропорта Имама Хомейни приостановили

Аэропорт Тегерана приостановил прием и выпуск воздушных судов

© iStock.com / efiredМеждународный аэропорт имама Хомейни в Тегеране
Международный аэропорт имама Хомейни в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© iStock.com / efired
Международный аэропорт имама Хомейни в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рейсы аэропорта Имама Хомейни в Тегеране приостановлены до дальнейшего уведомления.
  • Организация гражданской авиации Ирана призвала пассажиров воздержаться от посещения территории аэропорта и следить за новостями из официальных источников.
ТЕГЕРАН, 8 июн – РИА Новости. Рейсы аэропорта Имама Хомейни в иранской столице Тегеране приостановлены до дальнейшего уведомления, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на Организацию гражданской авиации республики.
Ранее иранские СМИ сообщали о закрытии воздушного пространства на западе Ирана.
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"Организация гражданской авиации Ирана заявила, что все рейсы аэропорта Имама Хомейни приостановлены до дальнейшего уведомления с ночи 18 хордада 1405 года (8 июня – ред.). Пассажиры должны воздержаться от посещения территории аэропорта и следить за последующими новостями из официальных источников", - говорится в сообщении
Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля вечером в воскресенье. Атака последовала через несколько часов после угроз из Ирана о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута.
Канцелярия главы правительства Израиля ранее заявила, что армия Израиля нанесла удар по южному пригороду Бейрута в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболлах". По информации ливанского национального агентства NNA, удары израильской армии пришлись по двум квартирам в жилых домах, есть информация о пострадавших.
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