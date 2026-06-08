Военкор "Известий" Александр Федорчак получил "ТЭФИ-2026" посмертно

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, погибший в марте 2025 года при артиллерийском ударе ВСУ в зоне специальной военной операции, стал лауреатом Национальной телевизионной премии "ТЭФИ-2026" в номинации "Репортер", передает корреспондент РИА Новости с церемонии.