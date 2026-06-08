Военкор "Известий" Александр Федорчак получил "ТЭФИ-2026" посмертно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военный корреспондент МИЦ «Известия» Александр Федорчак стал лауреатом Национальной телевизионной премии «ТЭФИ-2026» в номинации «Репортер».
- Премию Александр Федорчак получил за работу «Курское освобождение. Направление — вечность».
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, погибший в марте 2025 года при артиллерийском ударе ВСУ в зоне специальной военной операции, стал лауреатом Национальной телевизионной премии "ТЭФИ-2026" в номинации "Репортер", передает корреспондент РИА Новости с церемонии.
Федорчак работал военным корреспондентом МИЦ "Известия", освещая события в зоне специальной военной операции. Его репортажи выходили в эфир телеканала РЕН ТВ и на ресурсах медиахолдинга. Журналист погиб при исполнении профессионального долга весной 2025 года.
В 2026 году на втором этапе голосования работы и кандидатов впервые оценивают представители медиаиндустрии из числа членов Академии Российского телевидения. В состав жюри вошли 17 человек. Голосование проходит в режиме онлайн непосредственно во время церемоний. Результаты открытого электронного голосования выводятся на сценический экран сразу после подсчета. Победителем в каждой номинации становится работа, набравшая наибольшее число голосов.
Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") - ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения России.
Премия ТЭФИ была учреждена 21 декабря 1994 года Российским фондом развития телевидения (с 2001 года - фонд "Академия российского телевидения") - организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. В настоящее время в числе учредителей фонда пять организаций - Национальная Медиа Группа, холдинг "Газпром-Медиа", Первый канал, ВГТРК и ТВ Центр.