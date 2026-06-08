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Ведущая "Белой студии" Дарья Златопольская получила премию "ТЭФИ-2026" - РИА Новости, 08.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:21 08.06.2026
Ведущая "Белой студии" Дарья Златопольская получила премию "ТЭФИ-2026"

Ведущая "Белой студии" Дарья Златопольская стала лауреатом премии "ТЭФИ-2026"

© Пресс-служба телеканала «Россия 1» | Перейти в медиабанкДарья Златопольская
Дарья Златопольская - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Пресс-служба телеканала «Россия 1»
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Дарья Златопольская. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дарья Златопольская стала лауреатом Национальной телевизионной премии «ТЭФИ-2026» в номинации «Интервьюер».
  • Церемония награждения лауреатов премии «ТЭФИ-2026» проходит в Москве в Технопарке НТВ.
  • Победителем в номинации «Интервьюер» Дарья Златопольская была признана за программу «Белая студия», производитель проекта — «М-Продакшн» по заказу ВГТРК, канал вещания — «Россия-Культура».
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ведущая программы "Белая студия" на телеканале "Россия-Культура" Дарья Златопольская стала лауреатом Национальной телевизионной премии "ТЭФИ-2026" в номинации "Интервьюер", передает корреспондент РИА Новости с церемонии.
Церемония награждения лауреатов премии "ТЭФИ-2026" в номинациях категории "Развлекательное вещание" проходит в понедельник в Москве в Технопарке НТВ. Ведущими церемонии стали Азамат Мусагалиев и Алла Михеева.
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"Дарья Златопольская - "Белая студия", - сказал Мусагалиев, объявляя результаты голосования.
Златопольская была признана победителем в номинации "Интервьюер" за программу "Белая студия". Производитель проекта - "М-Продакшн" по заказу ВГТРК, канал вещания - "Россия-Культура" ("Россия-К").
В этом году на втором этапе голосования работы и кандидатов впервые оценивают представители медиаиндустрии из числа членов Академии Российского телевидения. В состав жюри вошли 16 человек.
Голосование проходит в режиме онлайн непосредственно во время церемоний. Результаты открытого электронного голосования выводятся на сценический экран сразу после подсчета. Победителем в каждой номинации становится работа, набравшая наибольшее количество голосов.
Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") – ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения России.
Премия ТЭФИ была учреждена 21 декабря 1994 года российским фондом развития телевидения (с 2001 года - академия российского телевидения) - организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. В настоящее время в числе учредителей фонда пять организаций - Национальная медиа группа, холдинг "Газпром-медиа", Первый канал, ВГТРК, ТВ Центр.​
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