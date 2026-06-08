Программа "Вести недели" получила премию "ТЭФИ-2026"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Информационно-аналитическая программа "Вести недели" на телеканале "Россия 1" стала лауреатом Национальной телевизионной премии "ТЭФИ-2026" в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа".
- С 2012 года ее бессменным ведущим является генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Информационно-аналитическая программа "Вести недели" на телеканале "Россия 1" стала лауреатом Национальной телевизионной премии "ТЭФИ-2026" в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа", передает корреспондент РИА Новости с церемонии.
Программа "Вести недели" выходит в эфир с 2001 года и является одним из ключевых общественно-политических проектов телеканала "Россия 1", производитель - ВГТРК. С 2012 года ее бессменным ведущим является генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Программе уже в этом году 25 лет. Мы понимаем, чем занимаемся, поскольку эта программа - инструмент общества, познания себя. Какие-то вещи мы говорим впервые, какие-то вещи мы замечаем впервые, первыми. И это огромная ответственность и спасибо за доверие", - сказал Киселев, получая премию.
Нынешняя награда стала для программы уже шестой премией ТЭФИ: ранее "Вести недели" становилась лауреатом в 2005, 2006, 2007, 2015 и 2025 годах.
В этом году на втором этапе голосования работы и кандидатов впервые оценивают представители медиаиндустрии из числа членов Академии Российского телевидения. В состав жюри вошли 17 человек.
Голосование проходит в режиме онлайн непосредственно во время церемоний. Результаты открытого электронного голосования выводятся на сценический экран сразу после подсчета. Победителем в каждой номинации становится работа, набравшая наибольшее количество голосов.
Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") – ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения России.
Премия ТЭФИ была учреждена 21 декабря 1994 года российским фондом развития телевидения (с 2001 года - академия российского телевидения) - организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. В настоящее время в числе учредителей фонда пять организаций - Национальная медиа группа, холдинг "Газпром-медиа", Первый канал, ВГТРК, ТВ Центр.