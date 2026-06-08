Программа "Вести недели" получила премию "ТЭФИ-2026"

"Программе уже в этом году 25 лет. Мы понимаем, чем занимаемся, поскольку эта программа - инструмент общества, познания себя. Какие-то вещи мы говорим впервые, какие-то вещи мы замечаем впервые, первыми. И это огромная ответственность и спасибо за доверие", - сказал Киселев, получая премию.