ТЭФИ-2026: кто одержит победу в главной телепремии России

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Павел Сурков. Телевидение подводит итоги сезона. Рейтинги уже известны, премьеры состоялись, зритель сделал свой выбор. Теперь слово за Академией. Среди финалистов ТЭФИ — самые обсуждаемые сериалы, информационные проекты и общественно-политические программы. В одних категориях есть явные фавориты, в других интрига сохранится до самого финала.
История как главный жанр сезона
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала.Кадр из сериала "Государь"
Кадр из сериала "Государь"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала.
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© Телеканал "Россия 1" (2025)Кадр из сериала "Хроники русской революции"
Кадр из сериала "Хроники русской революции"
© Телеканал "Россия 1" (2025)
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© Телеканал "Россия 1" (2025)
Эпизод из сериала "Хроники русской революции"
Эпизод из сериала "Хроники русской революции"
© Телеканал "Россия 1" (2025)
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Кадр из сериала "Государь"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала.
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Кадр из сериала "Хроники русской революции"
© Телеканал "Россия 1" (2025)
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Эпизод из сериала "Хроники русской революции"
© Телеканал "Россия 1" (2025)
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Особый интерес вызывает номинация "Исторический сериал". Проекты, посвященные прошлому страны, по-прежнему пользуются большим вниманием. На победу претендуют пять работ: "Государь" (Первый канал), "Душегубы. 1989" (НТВ), "Таганрог" (НТВ), "Константинополь" (НТВ) и "Хроники русской революции" ("Россия 1").
Один из фаворитов — "Государь". История Петра I в постановке Сергея Гинзбурга получилась масштабной, зрелищной и цельной, благодаря чему проект заметно выделяется среди конкурентов. Что касается художественного эпоса Андрея Кончаловского, то "Хроники русской революции" впечатляют размахом замысла и визуальным решением, хотя повествование местами напоминает серию самостоятельных новелл, объединенных общей темой.
Большая драма
© Предоставлено телеканалом "Россия"Кадр сериала "Атом"
Кадр сериала "Атом"
© Предоставлено телеканалом "Россия"
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© Первый канал (2024)Кадр из фильма "Любовь Советского Союза"
Кадр из фильма "Любовь Советского Союза"
© Первый канал (2024)
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© Иви (2025) Кадр из сериала "Оперативная память"
Кадр из сериала "Оперативная память"
© Иви (2025)
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Кадр сериала "Атом"
© Предоставлено телеканалом "Россия"
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Кадр из фильма "Любовь Советского Союза"
© Первый канал (2024)
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Кадр из сериала "Оперативная память"
© Иви (2025)
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За победу в номинации "Драматический сериал" поспорят "Атом" ("Россия 1"), "Любовь Советского Союза" (Первый канал), "Смерш 3. Секретный истребитель" (РЕН ТВ), "Оперативная память" (НТВ) и "Хирург" (НТВ).
Среди наиболее вероятных претендентов на награду называют "Атом". Тема создания советского ядерного проекта остается востребованной у зрителей, а экранное воплощение получилось убедительным и драматичным. Серьезные шансы и у "Оперативной памяти", где за детективной интригой скрывается человеческая судьба. К тому же Андрей Смоляков предстает здесь в неожиданном актерском амплуа. По масштабу постановки преимущество все же за "Атомом".
Детективы против времени
© ООО "Кинопроизводственный центр" (2000-2025) Кадр из сериала "Тайны следствия"
Кадр из сериала "Тайны следствия"
© ООО "Кинопроизводственный центр" (2000-2025)
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© Первый канал (2025)
Кадр из сериала "Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш"
Кадр из сериала "Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш"
© Первый канал (2025)
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Кадр из сериала "Тайны следствия"
© ООО "Кинопроизводственный центр" (2000-2025)
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Кадр из сериала "Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш"
© Первый канал (2025)
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Еще одна интрига связана с номинацией "Детективный сериал". Здесь представлены "Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш" (Первый канал), "Первый отдел 4" (НТВ), "Тайны следствия 25" ("Россия 1"), "Эльбрус" (Пятый канал) и "Дуплет" (Пятый канал).
Майор Черкасов — герой многолетнего цикла "Мосгаз" — вполне способен принести создателям очередную статуэтку ТЭФИ. Впрочем, и "Тайны следствия" могут преподнести сюрприз. За четверть века этот проект превратился в один из самых узнаваемых и популярных на телевидении, а Анна Ковальчук давно стала его символом.
Актерская интрига
© Институт развития интернета (АНО "ИРИ") (2025)Кадр из сериала "Дорогой Вилли"
Кадр из сериала "Дорогой Вилли"
© Институт развития интернета (АНО "ИРИ") (2025)
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© Okko (2025)Кадр из сериала "Улица Шекспира"
Кадр из сериала "Улица Шекспира"
© Okko (2025)
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© Фото : Анастасия Ляшенко
Юлия Высоцкая и Юра Борисов в сериале "Хроники русской революции"
Юлия Высоцкая и Юра Борисов в сериале "Хроники русской революции"
© Фото : Анастасия Ляшенко
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Кадр из сериала "Дорогой Вилли"
© Институт развития интернета (АНО "ИРИ") (2025)
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Кадр из сериала "Улица Шекспира"
© Okko (2025)
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Юлия Высоцкая и Юра Борисов в сериале "Хроники русской революции"
© Фото : Анастасия Ляшенко
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В актерских категориях интрига также сохраняется. Среди наиболее заметных претендентов в номинации "Лучший актер сериала" — Игорь Золотовицкий за работу в проекте "Улица Шекспира" (Первый канал). В случае победы эта награда станет данью памяти выдающемуся артисту, которого высоко ценили и коллеги, и зрители. Среди номинантов также Юра Борисов ("Хроники русской революции", "Россия 1") и Сергей Маковецкий ("Дорогой Вилли", РЕН ТВ).
© ТНТ (2025) Кадр из сериала "Олдскул"
Кадр из сериала "Олдскул"
© ТНТ (2025)
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© Pick Up Films (2025) Кадр из сериала "Химкинские ведьмы"
Кадр из сериала "Химкинские ведьмы"
© Pick Up Films (2025)
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© Фото: Анастасия ЛяшенкоЮлия Высоцкая в сериале "Хроники русской революции"
Юлия Высоцкая в сериале "Хроники русской революции"
© Фото: Анастасия Ляшенко
3 из 3
Кадр из сериала "Олдскул"
© ТНТ (2025)
1 из 3
Кадр из сериала "Химкинские ведьмы"
© Pick Up Films (2025)
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Юлия Высоцкая в сериале "Хроники русской революции"
© Фото: Анастасия Ляшенко
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В категории "Лучшая актриса сериала" хорошие шансы у Марии Ароновой ("Олдскул" и "Праздники 3", ТНТ). Однако борьба обещает быть напряженной: на награду также претендуют Юлия Высоцкая ("Хроники русской революции", "Россия 1"), Агата Муцениеце ("Химкинские ведьмы", СТС) и Вильма Кутавичюте ("Дорогой Вилли", РЕН ТВ).
Битва новостей
Видеотека программы "Вести" в здании ВГТРК
Отвлечемся от многосерийного кино и обратим внимание на программы других жанров. В номинации "Дневная информационная программа" силы участников выглядят примерно равными. За победу борются "Новости на РЕН ТВ" (РЕН ТВ), "Сегодня. 16:00" (НТВ) и "Факты" ("Россия 24").
Похожая ситуация складывается и в категории "Вечерняя информационная программа". Здесь представлены "Новости на РЕН ТВ" (РЕН ТВ), "Сегодня" (НТВ) и "Вести" ("Россия 1"). Одним из наиболее вероятных претендентов на победу выглядит именно программа "Вести".
Главные итоги
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня", ведущий информационно-аналитической программы "Вести недели" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА "Россия сегодня", ведущий информационно-аналитической программы "Вести недели" Дмитрий Киселев
Отдельного внимания заслуживает номинация "Информационно-аналитическая итоговая программа". В ней — "Вести недели" ("Россия 1"), "Итоги недели с Владимиром Чернышевым" (НТВ) и "Итоговая программа с Петром Марченко" (РЕН ТВ).
"Вести недели" остаются одним из самых узнаваемых общественно-политических брендов отечественного эфира, его бессменным лидером. А Дмитрий Киселев вновь заявлен в числе номинантов в категории ведущих информационно-аналитических итоговых программ, где его соперниками будут Владимир Чернышев и Андрей Добров.
Политический прайм-тайм
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Соловьёв выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
Владимир Соловьёв выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
В номинации "Вечернее общественно-политическое ток-шоу" встретились признанные лидеры российского эфира: "Большая игра" (Первый канал), "Вечер с Владимиром Соловьевым" ("Россия 1") и "Своя правда с Романом Бабаяном" (НТВ).
Сам Владимир Соловьев также номинирован как ведущий общественно-политического ток-шоу. Его соперниками стали Анатолий Кузичев и Дмитрий Саймс. Эта категория обещает стать одной из самых обсуждаемых на церемонии.
В ожидании "Орфея"
Бронзовые статуэтки "Орфей"
ТЭФИ по-прежнему считают главной индустриальной телевизионной премией страны. Здесь встречаются региональные проекты и федеральные хиты, молодые авторы и признанные мастера эфира. Именно поэтому за результатами голосования всегда интересно наблюдать. Уже совсем скоро академики назовут победителей, а зрители вынесут собственный вердикт — вниманием, интересом и рейтингами.