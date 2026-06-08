ТЭФИ-2026: кто одержит победу в главной телепремии России

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Павел Сурков. Телевидение подводит итоги сезона. Рейтинги уже известны, премьеры состоялись, зритель сделал свой выбор. Теперь слово за Академией. Среди финалистов ТЭФИ — самые обсуждаемые сериалы, информационные проекты и общественно-политические программы. В одних категориях есть явные фавориты, в других интрига сохранится до самого финала.

История как главный жанр сезона

© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала. Кадр из сериала "Государь" Кадр из сериала "Государь" © Фото предоставлено пресс-службой Первого канала. 1 из 3 © Телеканал "Россия 1" (2025) Кадр из сериала "Хроники русской революции" Кадр из сериала "Хроники русской революции" © Телеканал "Россия 1" (2025) 2 из 3 © Телеканал "Россия 1" (2025) Эпизод из сериала "Хроники русской революции" Эпизод из сериала "Хроники русской революции" © Телеканал "Россия 1" (2025) 3 из 3 Кадр из сериала "Государь" © Фото предоставлено пресс-службой Первого канала. 1 из 3 Кадр из сериала "Хроники русской революции" © Телеканал "Россия 1" (2025) 2 из 3 Эпизод из сериала "Хроники русской революции" © Телеканал "Россия 1" (2025) 3 из 3

Особый интерес вызывает номинация "Исторический сериал". Проекты, посвященные прошлому страны, по-прежнему пользуются большим вниманием. На победу претендуют пять работ: "Государь" (Первый канал), "Душегубы. 1989" (НТВ), "Таганрог" (НТВ), "Константинополь" (НТВ) и "Хроники русской революции" ("Россия 1").

Один из фаворитов — "Государь". История Петра I в постановке Сергея Гинзбурга получилась масштабной, зрелищной и цельной, благодаря чему проект заметно выделяется среди конкурентов. Что касается художественного эпоса Андрея Кончаловского, то "Хроники русской революции" впечатляют размахом замысла и визуальным решением, хотя повествование местами напоминает серию самостоятельных новелл, объединенных общей темой.

Большая драма

© Предоставлено телеканалом "Россия" Кадр сериала "Атом" Кадр сериала "Атом" © Предоставлено телеканалом "Россия" 1 из 3 © Первый канал (2024) Кадр из фильма "Любовь Советского Союза" Кадр из фильма "Любовь Советского Союза" © Первый канал (2024) 2 из 3 © Иви (2025) Кадр из сериала "Оперативная память" Кадр из сериала "Оперативная память" © Иви (2025) 3 из 3 Кадр сериала "Атом" © Предоставлено телеканалом "Россия" 1 из 3 Кадр из фильма "Любовь Советского Союза" © Первый канал (2024) 2 из 3 Кадр из сериала "Оперативная память" © Иви (2025) 3 из 3

За победу в номинации "Драматический сериал" поспорят "Атом" ("Россия 1"), "Любовь Советского Союза" (Первый канал), "Смерш 3. Секретный истребитель" (РЕН ТВ), "Оперативная память" (НТВ) и "Хирург" (НТВ).

Среди наиболее вероятных претендентов на награду называют "Атом". Тема создания советского ядерного проекта остается востребованной у зрителей, а экранное воплощение получилось убедительным и драматичным. Серьезные шансы и у "Оперативной памяти", где за детективной интригой скрывается человеческая судьба. К тому же Андрей Смоляков предстает здесь в неожиданном актерском амплуа. По масштабу постановки преимущество все же за "Атомом".

Детективы против времени

© ООО "Кинопроизводственный центр" (2000-2025) Кадр из сериала "Тайны следствия" Кадр из сериала "Тайны следствия" © ООО "Кинопроизводственный центр" (2000-2025) 1 из 2 © Первый канал (2025) Кадр из сериала "Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш" Кадр из сериала "Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш" © Первый канал (2025) 2 из 2 Кадр из сериала "Тайны следствия" © ООО "Кинопроизводственный центр" (2000-2025) 1 из 2 Кадр из сериала "Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш" © Первый канал (2025) 2 из 2

Еще одна интрига связана с номинацией "Детективный сериал". Здесь представлены "Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш" (Первый канал), "Первый отдел 4" (НТВ), "Тайны следствия 25" ("Россия 1"), "Эльбрус" (Пятый канал) и "Дуплет" (Пятый канал).

Майор Черкасов — герой многолетнего цикла "Мосгаз" — вполне способен принести создателям очередную статуэтку ТЭФИ. Впрочем, и "Тайны следствия" могут преподнести сюрприз. За четверть века этот проект превратился в один из самых узнаваемых и популярных на телевидении, а Анна Ковальчук давно стала его символом.

Актерская интрига

© Институт развития интернета (АНО "ИРИ") (2025) Кадр из сериала "Дорогой Вилли" Кадр из сериала "Дорогой Вилли" © Институт развития интернета (АНО "ИРИ") (2025) 1 из 3 © Okko (2025) Кадр из сериала "Улица Шекспира" Кадр из сериала "Улица Шекспира" © Okko (2025) 2 из 3 © Фото : Анастасия Ляшенко Юлия Высоцкая и Юра Борисов в сериале "Хроники русской революции" Юлия Высоцкая и Юра Борисов в сериале "Хроники русской революции" © Фото : Анастасия Ляшенко 3 из 3 Кадр из сериала "Дорогой Вилли" © Институт развития интернета (АНО "ИРИ") (2025) 1 из 3 Кадр из сериала "Улица Шекспира" © Okko (2025) 2 из 3 Юлия Высоцкая и Юра Борисов в сериале "Хроники русской революции" © Фото : Анастасия Ляшенко 3 из 3

В актерских категориях интрига также сохраняется. Среди наиболее заметных претендентов в номинации "Лучший актер сериала" — Игорь Золотовицкий за работу в проекте "Улица Шекспира" (Первый канал). В случае победы эта награда станет данью памяти выдающемуся артисту, которого высоко ценили и коллеги, и зрители. Среди номинантов также Юра Борисов ("Хроники русской революции", "Россия 1") и Сергей Маковецкий ("Дорогой Вилли", РЕН ТВ).

© ТНТ (2025) Кадр из сериала "Олдскул" Кадр из сериала "Олдскул" © ТНТ (2025) 1 из 3 © Pick Up Films (2025) Кадр из сериала "Химкинские ведьмы" Кадр из сериала "Химкинские ведьмы" © Pick Up Films (2025) 2 из 3 © Фото: Анастасия Ляшенко Юлия Высоцкая в сериале "Хроники русской революции" Юлия Высоцкая в сериале "Хроники русской революции" © Фото: Анастасия Ляшенко 3 из 3 Кадр из сериала "Олдскул" © ТНТ (2025) 1 из 3 Кадр из сериала "Химкинские ведьмы" © Pick Up Films (2025) 2 из 3 Юлия Высоцкая в сериале "Хроники русской революции" © Фото: Анастасия Ляшенко 3 из 3

В категории "Лучшая актриса сериала" хорошие шансы у Марии Ароновой ("Олдскул" и "Праздники 3", ТНТ). Однако борьба обещает быть напряженной: на награду также претендуют Юлия Высоцкая ("Хроники русской революции", "Россия 1"), Агата Муцениеце ("Химкинские ведьмы", СТС) и Вильма Кутавичюте ("Дорогой Вилли", РЕН ТВ).

Битва новостей

Отвлечемся от многосерийного кино и обратим внимание на программы других жанров. В номинации "Дневная информационная программа" силы участников выглядят примерно равными. За победу борются "Новости на РЕН ТВ" (РЕН ТВ), "Сегодня. 16:00" (НТВ) и "Факты" ("Россия 24").

Похожая ситуация складывается и в категории "Вечерняя информационная программа". Здесь представлены "Новости на РЕН ТВ" (РЕН ТВ), "Сегодня" (НТВ) и "Вести" ("Россия 1"). Одним из наиболее вероятных претендентов на победу выглядит именно программа "Вести".

Главные итоги

Отдельного внимания заслуживает номинация "Информационно-аналитическая итоговая программа". В ней — "Вести недели" ("Россия 1"), "Итоги недели с Владимиром Чернышевым" (НТВ) и "Итоговая программа с Петром Марченко" (РЕН ТВ).

"Вести недели" остаются одним из самых узнаваемых общественно-политических брендов отечественного эфира, его бессменным лидером. А Дмитрий Киселев вновь заявлен в числе номинантов в категории ведущих информационно-аналитических итоговых программ, где его соперниками будут Владимир Чернышев и Андрей Добров.

Политический прайм-тайм

В номинации "Вечернее общественно-политическое ток-шоу" встретились признанные лидеры российского эфира: "Большая игра" (Первый канал), "Вечер с Владимиром Соловьевым" ("Россия 1") и "Своя правда с Романом Бабаяном" (НТВ).

Сам Владимир Соловьев также номинирован как ведущий общественно-политического ток-шоу. Его соперниками стали Анатолий Кузичев и Дмитрий Саймс. Эта категория обещает стать одной из самых обсуждаемых на церемонии.

В ожидании "Орфея"