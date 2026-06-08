Американский истребитель открыл огонь по танкеру за попытку пройти в Иран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский истребитель атаковал нефтяной танкер под флагом Палау.
- Судно двигалось в направлении Ирана, после невыполнения указаний Вооруженных сил США оно было обездвижено.
ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Американский истребитель выпустил ракету по нефтяному танкеру под флагом Палау за попытку пройти в Иран, заявило Центральное командование США (CENTCOM).
«
"CENTCOM обездвижило M/T Marivex под флагом Палау, когда он плыл в международных водах Оманского залива в направлении Ирана. F/A-18 Super Hornet с авианосца Abraham Lincoln выпустил точный боеприпас по машинному и рулевому отсекам судна после того, как экипаж не выполнил указания Вооруженных сил США", — говорится в публикации в соцсети Х.
Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что Вашингтон сохраняет блокаду до достижения окончательной договоренности о мире.