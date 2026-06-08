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Американский истребитель открыл огонь по танкеру за попытку пройти в Иран - РИА Новости, 08.06.2026
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19:35 08.06.2026 (обновлено: 21:04 08.06.2026)
Американский истребитель открыл огонь по танкеру за попытку пройти в Иран

США открыли огонь по танкеру под флагом Палау за попытку пройти в Иран

© AP PhotoАмериканский истребитель F/A-18E Super Hornet
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский истребитель атаковал нефтяной танкер под флагом Палау.
  • Судно двигалось в направлении Ирана, после невыполнения указаний Вооруженных сил США оно было обездвижено.
ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Американский истребитель выпустил ракету по нефтяному танкеру под флагом Палау за попытку пройти в Иран, заявило Центральное командование США (CENTCOM).
«

"CENTCOM обездвижило M/T Marivex под флагом Палау, когда он плыл в международных водах Оманского залива в направлении Ирана. F/A-18 Super Hornet с авианосца Abraham Lincoln выпустил точный боеприпас по машинному и рулевому отсекам судна после того, как экипаж не выполнил указания Вооруженных сил США", — говорится в публикации в соцсети Х.

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Как утверждает Центральное командование США, всего с начала морской блокады Ирана 13 апреля было обездвижено семь судов, еще 134 были вынуждены сменить маршрут.
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