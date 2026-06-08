Американский истребитель открыл огонь по танкеру за попытку пройти в Иран

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"CENTCOM обездвижило M/T Marivex под флагом Палау, когда он плыл в международных водах Оманского залива в направлении Ирана. F/A-18 Super Hornet с авианосца Abraham Lincoln выпустил точный боеприпас по машинному и рулевому отсекам судна после того, как экипаж не выполнил указания Вооруженных сил США", — говорится в публикации в соцсети Х.