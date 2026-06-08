ВСУ потеряли более 235 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли более 235 военнослужащих, бронетранспортер и 14 автомобилей в зоне действий сил российской группировки войск "Север".
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 235 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших свое тактическое положение, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
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"Противник потерял более 235 военнослужащих, бронетранспортер и 14 автомобилей", - говорится в сводке военного ведомства.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, отмечает МО РФ. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Рыбица, Петрушевка, Иволжанское, Новач Сечь и Хотент Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Рясное, Лосевка, Охримовка, Уды и Липцы.
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