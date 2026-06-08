Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции.
- Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих и военная техника.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял свыше 220 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено районах населенных пунктов Моначиновка и Червоный Оскол в Харьковской области, Сидорово, Красный Лиман, Святогорск, Щурово, Рубцы и Пришиб в Донецкой Народной Республике.
"Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки", - добавили в МО РФ.