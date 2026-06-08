ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял свыше 220 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.