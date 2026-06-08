ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры, используемым ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России за сутки нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ.
- Поражены склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ВС России за сутки нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, а также складам боеприпасов и горючего, используемым ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18