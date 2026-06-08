ВС России освободили населенный пункт Химик в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия освободила населенный пункт Химик в ДНР.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Химик в ДНР, сообщило в среду Минобороны РФ.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили Химик в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Химик в ДНР
"Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Химик Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.