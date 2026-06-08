Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, в составе которой действуют неонацисты из формирования "Айдар*", переброшены в Сумскую область.
- Националисты из "Айдара*" находятся в тыловых районах или выполняют задачи заградительных отрядов.
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Запрещенный в РФ как террористическая организация украинский батальон "Айдар"* переброшен под Сумы, но националисты остаются в тылу или выполняют задачи заградотрядов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
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"После прохождения базовой военной подготовки на полигонах около Чугуева в Сумскую область переброшены подразделения 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, в составе которой действуют неонацисты из формирования "Айдар"*, - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что формирование 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"* происходит из числа насильно мобилизованных украинцев.
"Ярые националисты "Айдара"* находятся преимущественно в тыловых районах или выполняют задачи заградительных отрядов", - сообщил собеседник агентства.
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22 июня 2022, 17:18
* Запрещенная на территории России террористическая организация.