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Силовики рассказали о переброске батальона "Айдар*" под Сумы - РИА Новости, 08.06.2026
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06:43 08.06.2026
Силовики рассказали о переброске батальона "Айдар*" под Сумы

"Айдар" переброшен под Сумы, а националисты выполняют задачи заградотрядов

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, в составе которой действуют неонацисты из формирования "Айдар*", переброшены в Сумскую область.
  • Националисты из "Айдара*" находятся в тыловых районах или выполняют задачи заградительных отрядов.
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Запрещенный в РФ как террористическая организация украинский батальон "Айдар"* переброшен под Сумы, но националисты остаются в тылу или выполняют задачи заградотрядов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
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"После прохождения базовой военной подготовки на полигонах около Чугуева в Сумскую область переброшены подразделения 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, в составе которой действуют неонацисты из формирования "Айдар"*, - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что формирование 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"* происходит из числа насильно мобилизованных украинцев.
"Ярые националисты "Айдара"* находятся преимущественно в тыловых районах или выполняют задачи заградительных отрядов", - сообщил собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
* Запрещенная на территории России террористическая организация.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумыЧугуевВооруженные силы Украины
 
 
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