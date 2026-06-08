СМИ сообщили об атаке ВМС США на судно с 24 индийскими моряками в Омане

"Торговое судно MT Marivex с 24 индийскими моряками на борту тонет у острова Масира в Омане, после того как, предположительно, стало целью удара ВМС США", - говорится в сообщении издания.

Как отмечается, экипаж подал сигналы SOS после того, как в понедельник днем на судне вспыхнул пожар.

По предварительным данным министерства судоходства Индии, которые приводит газета, в настоящее время все индийские моряки находятся в безопасности. Ведомство также координирует свои действия с министерством иностранных дел, министерством обороны и ВМС Индии, а также с индийскими диппредставительствами за рубежом.