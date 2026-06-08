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СМИ сообщили об атаке ВМС США на судно с 24 индийскими моряками в Омане - РИА Новости, 08.06.2026
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16:56 08.06.2026 (обновлено: 17:06 08.06.2026)
СМИ сообщили об атаке ВМС США на судно с 24 индийскими моряками в Омане

India Today: в Омане тонет судно с 24 индийскими моряками после атаки ВМС США

© СоцсетиПоследствия атаки на судно MT MARIVEX с индийскими моряками у берегов Омана
Последствия атаки на судно MT MARIVEX с индийскими моряками у берегов Омана - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Соцсети
Последствия атаки на судно MT MARIVEX с индийскими моряками у берегов Омана
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судно MT Marivex с 24 индийскими моряками на борту, предположительно, стало целью удара ВМС США у острова Масира в Омане.
  • Экипаж подал сигналы SOS после того, как на судне вспыхнул пожар.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Судно с 24 индийскими моряками на борту, предположительно, было атаковано войсками США у берегов Омана, сообщила газета India Today.
«
"Торговое судно MT Marivex с 24 индийскими моряками на борту тонет у острова Масира в Омане, после того как, предположительно, стало целью удара ВМС США", - говорится в сообщении издания.
Как отмечается, экипаж подал сигналы SOS после того, как в понедельник днем на судне вспыхнул пожар.
По предварительным данным министерства судоходства Индии, которые приводит газета, в настоящее время все индийские моряки находятся в безопасности. Ведомство также координирует свои действия с министерством иностранных дел, министерством обороны и ВМС Индии, а также с индийскими диппредставительствами за рубежом.
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