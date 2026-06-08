Мужчину, домогавшегося до девушки в автобусе в Москве, будут судить

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина 1985 года рождения домогался до девушки 2005 года рождения в автобусе на улице Останкинской в Москве.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, обвиняемый заключен под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мужчина, домогавшийся до девушки 2005 года рождения в автобусе в Москве, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба столичного главка СК России.

Следствием установлено, что 28 декабря 2025 года фигурант, находясь в салоне автобуса на улице Останкинской, совершил в отношении девушки 2005 года рождения иные насильственные действия сексуального характера.

Следователи выполнили комплекс необходимых следственных действий, которые в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают фигуранта в инкриминированном ему преступлении. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.