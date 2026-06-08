Мужчину, домогавшегося до девушки в автобусе в Москве, будут судить

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина 1985 года рождения домогался до девушки 2005 года рождения в автобусе на улице Останкинской в Москве.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, обвиняемый заключен под стражу.
- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мужчина, домогавшийся до девушки 2005 года рождения в автобусе в Москве, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба столичного главка СК России.
Следствием установлено, что 28 декабря 2025 года фигурант, находясь в салоне автобуса на улице Останкинской, совершил в отношении девушки 2005 года рождения иные насильственные действия сексуального характера.
Следователи выполнили комплекс необходимых следственных действий, которые в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают фигуранта в инкриминированном ему преступлении. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1985 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)...Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в главке.