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Мужчину, домогавшегося до девушки в автобусе в Москве, будут судить - РИА Новости, 08.06.2026
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18:01 08.06.2026
Мужчину, домогавшегося до девушки в автобусе в Москве, будут судить

СК: мужчина, домогавшийся до девушки в автобусе в Москве, предстанет перед судом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина 1985 года рождения домогался до девушки 2005 года рождения в автобусе на улице Останкинской в Москве.
  • Следствием собрана достаточная доказательственная база, обвиняемый заключен под стражу.
  • Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мужчина, домогавшийся до девушки 2005 года рождения в автобусе в Москве, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба столичного главка СК России.
Следствием установлено, что 28 декабря 2025 года фигурант, находясь в салоне автобуса на улице Останкинской, совершил в отношении девушки 2005 года рождения иные насильственные действия сексуального характера.
Следователи выполнили комплекс необходимых следственных действий, которые в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают фигуранта в инкриминированном ему преступлении. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1985 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)...Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в главке.
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