Рейтинг@Mail.ru
Суд приговорил Ходорковского* к десяти годам по делу о фейках о ВС России - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 08.06.2026
Суд приговорил Ходорковского* к десяти годам по делу о фейках о ВС России

Суд заочно приговорил Ходорковского к 10 годам по делу о фейках о ВС РФ

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкМихаил Ходорковский
Михаил Ходорковский - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Михаил Ходорковский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мещанский суд Москвы заочно приговорил Михаила Ходорковского* к десяти годам колонии по делу о фейках о Вооруженных силах России.
  • Суд также лишил Ходорковского* права администрировать сайты и каналы в сети сроком на пять лет.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно приговорил к 10 годам колонии экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского* по делу о фейках о Вооруженных силах России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить… Ходорковскому* наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в колонии общего режима", - решил суд.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Верховный суд Татарстана признал отчисление студентки из-за ИИ незаконным
Вчера, 11:30
Также суд лишил его права администрировать сайты и каналы в сети сроком на 5 лет.
Ему было заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам публичного распространения в сети заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.
В октябре 2025 года ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Ходорковского* и членов "Антивоенного комитета России" (признан в РФ нежелательной организацией) по статьям о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.
Минюст включил Ходорковского* в реестр иностранных агентов в мае 2022 года, позднее предпринимателя внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Суд обязал маркетплейс вернуть женщине деньги за заказ, сделанный ребенком
7 июня, 09:56
 
ПроисшествияРоссияМоскваЮКОСФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала