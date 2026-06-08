Суд приговорил Ходорковского* к десяти годам по делу о фейках о ВС России

Краткий пересказ от РИА ИИ Мещанский суд Москвы заочно приговорил Михаила Ходорковского* к десяти годам колонии по делу о фейках о Вооруженных силах России.

Суд также лишил Ходорковского* права администрировать сайты и каналы в сети сроком на пять лет.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно приговорил к 10 годам колонии экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского* по делу о фейках о Вооруженных силах России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначить… Ходорковскому* наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в колонии общего режима", - решил суд.

Также суд лишил его права администрировать сайты и каналы в сети сроком на 5 лет.

Ему было заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам публичного распространения в сети заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

В октябре 2025 года ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Ходорковского* и членов "Антивоенного комитета России" (признан в РФ нежелательной организацией) по статьям о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.

Минюст включил Ходорковского* в реестр иностранных агентов в мае 2022 года, позднее предпринимателя внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга