США резолюцией хотят переложить ответственность на жертву, заявил Ульянов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США подготовили проект резолюции по Ирану в МАГАТЭ, который, по словам Михаила Ульянова, перекладывает ответственность с агрессора на жертву.
- Проект резолюции пока не был официально внесен США на совет управляющих МАГАТЭ.
- В Вене начался совет управляющих МАГАТЭ, который будет проходить до 12 июня включительно.
ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. США на совет управляющих МАГАТЭ подготовили проект резолюции по Ирану, который перекладывает ответственность с агрессора на жертву, заявил журналистам постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Американцы уже составили проект. Он ходит по рукам в кулуарах. Проект позорный совершенно. Они пытаются переложить ответственность с агрессора на жертву, предъявляют Тегерану целый ряд требований", - сказал он.
Совет управляющих МАГАТЭ, в который входят представители 35 государств, рассматривает вопросы ядерной безопасности, гарантий и нераспространения ядерного оружия, а также ситуацию вокруг ядерных объектов в различных регионах мира, включая Украину и Ближний Восток.