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США резолюцией хотят переложить ответственность на жертву, заявил Ульянов - РИА Новости, 08.06.2026
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20:45 08.06.2026
США резолюцией хотят переложить ответственность на жертву, заявил Ульянов

Ульянов: проект резолюции США по Ирану перекладывает ответственность на жертву

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Михаил Ульянов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США подготовили проект резолюции по Ирану в МАГАТЭ, который, по словам Михаила Ульянова, перекладывает ответственность с агрессора на жертву.
  • Проект резолюции пока не был официально внесен США на совет управляющих МАГАТЭ.
  • В Вене начался совет управляющих МАГАТЭ, который будет проходить до 12 июня включительно.
ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. США на совет управляющих МАГАТЭ подготовили проект резолюции по Ирану, который перекладывает ответственность с агрессора на жертву, заявил журналистам постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Американцы уже составили проект. Он ходит по рукам в кулуарах. Проект позорный совершенно. Они пытаются переложить ответственность с агрессора на жертву, предъявляют Тегерану целый ряд требований", - сказал он.
По словам российского дипломата, США пока еще официально не внесли этот проект резолюции. "И я не знаю, станут ли это делать, потому что на фоне возобновившихся обменов ударами между Израилем и Ираном класть на стол такие документы совсем уж нелепо", - отметил Ульянов.
В понедельник в Вене начался совет управляющих МАГАТЭ, который будет проходить до 12 июня включительно.
Совет управляющих МАГАТЭ, в который входят представители 35 государств, рассматривает вопросы ядерной безопасности, гарантий и нераспространения ядерного оружия, а также ситуацию вокруг ядерных объектов в различных регионах мира, включая Украину и Ближний Восток.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Внесение резолюции США по Ирану спровоцирует эскалацию, заявил Ульянов
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