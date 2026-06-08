США сохранят блокаду Ирана до достижения сделки, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил о сохранении блокады в отношении Ирана.
- Она будет действовать до достижения окончательной договоренности о мире.
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. США сохранят блокаду в отношении Ирана до достижения окончательной договоренности о мире, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.
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"Блокада останется в силе и будет действовать в полном объеме до достижения "окончательной сделки". Все должно продвигаться быстро", - написал Трамп в соцсети Truth Social.