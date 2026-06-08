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США сохранят блокаду Ирана до достижения сделки, заявил Трамп - РИА Новости, 08.06.2026
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13:45 08.06.2026
США сохранят блокаду Ирана до достижения сделки, заявил Трамп

Трамп: США сохранят блокаду Ирана до достижения окончательной договоренности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил о сохранении блокады в отношении Ирана.
  • Она будет действовать до достижения окончательной договоренности о мире.
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. США сохранят блокаду в отношении Ирана до достижения окончательной договоренности о мире, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.
«
"Блокада останется в силе и будет действовать в полном объеме до достижения "окончательной сделки". Все должно продвигаться быстро", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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