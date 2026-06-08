Народный фронт передал бойцам СВО транспортные средства перед Днем России

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Народный фронт передал военнослужащим СВО 50 квадроциклов и 30 автомобилей УАЗ "буханка" в преддверии Дня России, сообщили в пресс-службе общественного движения.

"В преддверии празднования Дня России в Ростове-на-Дону прошла торжественная передача техники военнослужащим. Всего бойцы на передовой получили 50 квадроциклов и 30 автомобилей УАЗ "буханка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобили обшиты противоосколочными одеялами для обеспечения безопасности водителей и пассажиров в условиях повышенной угрозы атаки БПЛА.

"Парни, обещаем вам, что будем делать все возможное и невозможное, чтобы вам помогать. За нами миллионы наших граждан. Они каждый день думают о вас, каждый день присылают все, что могут. Предприниматели, правительство – все объединились в поддержке", - цитируют в пресс-службе руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова.

Как рассказали в пресс-службе, на церемонии передачи транспортных средств присутствовали дети участников Народных полков, которые вручили военным подарки – письма, рисунки, сувениры и игрушки.

"Я представляю Народные полки, которых сотни по всей стране. Люди объединились более четырех лет назад, и мы продолжаем работать для вас, для каждого, кто здесь находится. Сегодня здесь с нами наши дети. Мы хотим, чтобы вы знали: дети работают вместе с нами от начала и до конца. Они занимаются важным делом: готовят, шьют, плетут сети", – приводят в пресс-службе слова представителя Народных полков Ксении Левинцевой.