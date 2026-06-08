БПЛА "Молния" за сутки уничтожили три опорника ВСУ в Сумской области

КУРСК, 8 июн - РИА Новости. Ударные беспилотники "Молния-2" группировки войск "Север" за сутки уничтожили три опорных пункта ВСУ на Сумском направлении, сообщил РИА Новости оператор расчета БПЛА с позывным "Юнга".

"Операторы разведывательных БПЛА без трудностей обнаруживают противника благодаря тепловизионным и ночным камерам, установленным на дронах. После анализа полученных разведданных принимаются решения об огневом воздействии на противника", - сообщил агентству оператор расчета БПЛА "Севера" с позывным "Юнга".