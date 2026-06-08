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БПЛА "Молния" за сутки уничтожили три опорника ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 08.06.2026
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07:13 08.06.2026
БПЛА "Молния" за сутки уничтожили три опорника ВСУ в Сумской области

Российские БПЛА уничтожили три опорных пункта ВСУ на Сумском направлении

© РИА Новости / Мария МарикянБойцы говоят БПЛА "Молния-2" к запуску
Бойцы говоят БПЛА Молния-2 к запуску - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Мария Марикян
Бойцы говоят БПЛА "Молния-2" к запуску. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотники «Молния-2» группировки войск «Север» уничтожили три опорных пункта ВСУ на Сумском направлении за сутки.
  • Операторы БПЛА легко обнаруживают противника благодаря тепловизионным и ночным камерам на дронах.
КУРСК, 8 июн - РИА Новости. Ударные беспилотники "Молния-2" группировки войск "Север" за сутки уничтожили три опорных пункта ВСУ на Сумском направлении, сообщил РИА Новости оператор расчета БПЛА с позывным "Юнга".
"Операторы разведывательных БПЛА без трудностей обнаруживают противника благодаря тепловизионным и ночным камерам, установленным на дронах. После анализа полученных разведданных принимаются решения об огневом воздействии на противника", - сообщил агентству оператор расчета БПЛА "Севера" с позывным "Юнга".
По словам военнослужащего, за сутки расчет российских ударных БПЛА "Молния-2" уничтожил три опорных пункта в зоне проведения СВО в Сумской области.
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