ВС России с начала июня уничтожили более 20 пунктов управления БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие группировки «Север» с начала июня уничтожили более 20 пунктов управления беспилотниками ВСУ.

Цели поражались FPV-дронами, в том числе типа «Молния», и артиллерийским огнем.

Уничтожение пунктов управления БПЛА снижает возможности противника по ведению разведки и корректировке огня.

БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" с начала июня уничтожили более 20 пунктов управления беспилотниками ВСУ, рассказал РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК с позывным "Карта".

"Подразделения БПС и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 20 пунктов управления БПЛА ВСУ с начала июня. В ходе воздушной разведки операторами БПС были выявлены позиции, с которых осуществлялось управление беспилотными аппаратами ВСУ, и точки запуска", - сказал военный.

Собеседник агентства уточнил, что после передачи координат цели поражались FPV-дронами и артиллерийским огнем, а обнаружение пунктов управления БПЛА является приоритетной задачей. Он добавил, что при ударах, по его утверждению, также уничтожался личный состав противника.