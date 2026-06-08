ВС России с начала июня уничтожили более 20 пунктов управления БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие группировки «Север» с начала июня уничтожили более 20 пунктов управления беспилотниками ВСУ.
- Цели поражались FPV-дронами, в том числе типа «Молния», и артиллерийским огнем.
- Уничтожение пунктов управления БПЛА снижает возможности противника по ведению разведки и корректировке огня.
БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" с начала июня уничтожили более 20 пунктов управления беспилотниками ВСУ, рассказал РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК с позывным "Карта".
"Подразделения БПС и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 20 пунктов управления БПЛА ВСУ с начала июня. В ходе воздушной разведки операторами БПС были выявлены позиции, с которых осуществлялось управление беспилотными аппаратами ВСУ, и точки запуска", - сказал военный.
Собеседник агентства уточнил, что после передачи координат цели поражались FPV-дронами и артиллерийским огнем, а обнаружение пунктов управления БПЛА является приоритетной задачей. Он добавил, что при ударах, по его утверждению, также уничтожался личный состав противника.
"Карта" сообщил, что для поражения целей применялись FPV-дроны, в том числе типа "Молния", а также дальнобойная крупнокалиберная артиллерия. По его словам, подразделения продолжают выявлять и уничтожать объекты управления беспилотной авиацией, что, как он заявил, снижает возможности противника по ведению разведки и корректировке огня.
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