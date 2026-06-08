Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские десантники из 78-й бригады понесли большие потери под Белопольем в Сумской области.
- Потери бригады ВСУ в районе Белополья исчисляются сотнями.
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Украинские десантники из элитной 78 бригады понесли большие потери под Белопольем в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Анализ некрологов уничтоженных противников показал колоссальные потери 78 ОДШБр ВСУ в районе Белополья", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, счет потерь идет на сотни.
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22 июня 2022, 17:18