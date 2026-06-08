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Украинские десантники понесли большие потери под Белопольем - РИА Новости, 08.06.2026
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07:00 08.06.2026
Украинские десантники понесли большие потери под Белопольем

РИА Новости: ВСУ понесли колоссальные потери под Белопольем в Сумской области

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Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские десантники из 78-й бригады понесли большие потери под Белопольем в Сумской области.
  • Потери бригады ВСУ в районе Белополья исчисляются сотнями.
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Украинские десантники из элитной 78 бригады понесли большие потери под Белопольем в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Анализ некрологов уничтоженных противников показал колоссальные потери 78 ОДШБр ВСУ в районе Белополья", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, счет потерь идет на сотни.
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