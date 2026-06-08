Расчеты БПЛА "Востока" уничтожили боевиков ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ударные беспилотники российской группировки войск "Восток" уничтожили штурмовиков ВСУ в Запорожской области, сорвав попытку наступления, сообщили в Минобороны России.

Данные о маршрутах движения вражеских сил были переданы расчетам ударных дронов. "Получив боевую задачу, операторы нанесли огневое поражение по живой силе с использованием ударных аппаратов различного типа", - сообщает МО.

В Минобороны России подчеркнули, что взаимодействие подразделений ударных и разведывательных БПЛА велось с использованием штатных отечественных систем связи и управления.