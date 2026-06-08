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Расчеты БПЛА "Востока" уничтожили боевиков ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 08.06.2026
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05:30 08.06.2026 (обновлено: 05:32 08.06.2026)
Расчеты БПЛА "Востока" уничтожили боевиков ВСУ в Запорожской области

ВС России сорвали наступление ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ударные беспилотники российской группировки войск «Восток» уничтожили штурмовиков ВСУ в Запорожской области.
  • Разведывательный расчет БПЛА группировки «Восток» выявил попытку скрытного выдвижения штурмовых групп ВСУ.
  • Взаимодействие подразделений ударных и разведывательных БПЛА велось с использованием штатных отечественных систем связи и управления.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ударные беспилотники российской группировки войск "Восток" уничтожили штурмовиков ВСУ в Запорожской области, сорвав попытку наступления, сообщили в Минобороны России.
"Операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" сорвали наступление ВСУ в Запорожской области. В результате нанесенного поражения живая сила противника уничтожена", - говорится в сообщении военного ведомства.
По данным Минобороны России, разведывательный расчет БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск "Восток" выявил попытку скрытного выдвижения штурмовых групп противника в Запорожской области. "Пехота ВСУ перемещалась по открытым участкам местности, используя лесополосы для маскировки своих действий", - говорится в сообщении.
Данные о маршрутах движения вражеских сил были переданы расчетам ударных дронов. "Получив боевую задачу, операторы нанесли огневое поражение по живой силе с использованием ударных аппаратов различного типа", - сообщает МО.
В Минобороны России подчеркнули, что взаимодействие подразделений ударных и разведывательных БПЛА велось с использованием штатных отечественных систем связи и управления.
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