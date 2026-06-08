Краткий пересказ от РИА ИИ Группировка войск «Север» установила контроль над населенным пунктом Волоховка Харьковской области 19 мая.

Российские войска применяли психологическое воздействие на противника, используя листовки и громкоговорящую связь, что показало свою эффективность.

Благодаря контрбатарейной борьбе и уничтожению точек запуска БПЛА, российские войска смогли вести результативные наступательные действия и нарушить логистику украинских формирований.

МОСКВА, 8 июня — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" психологически давили на ВСУ с помощью листовок и громкоговорящей связи при установлении контроля над населенным пунктом Волоховка Харьковской области в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, село Волоховка находится в Волчанском районе Харьковской области на левом берегу реки Волчья. Установление контроля над населенным пунктом 19 мая позволило не только расширить зону безопасности в Харьковской области, но и взять под контроль дорогу, соединяющую населенные пункты на этом участке фронта.

"Российской армией были проведены действительно сложные штурмовые действия, но личный состав проявил себя героически, так как были проведены мероприятия, направленные на психологическое воздействие на противника. Взяв за основу опыт Великой отечественной войны, операторы БПЛА РФ распространяли агитационные листовки, убеждающие противника в бесполезности его действий и возможности сдаться в плен", - рассказал заместитель командира полка по ВПР с позывным "Нерпа".

Он добавил, что такой метод показал свою эффективность, но помимо листовок использовались FPV-дроны с аудиотрансляцией, по которым российские бойцы предлагали противнику сдаться в плен, напоминая о том, что каждого украинского военнослужащего ждут дома их семьи и что Владимир Зеленский не выполняет своих обещаний.

"Метод с листовками был эффективен, но мы (российские бойцы - ред.) начали также активно применять громкоговорящую связь, призывающую их сдаваться. Используем для этого невыполненные обещания Зеленского, используем в том числе напоминание об их семьях и возможности вернуться домой живыми", — пояснил боец с позывным "Нерпа".

"Операторами беспилотных систем вместе с разведчиками были выявлены огневые позиции пулеметных и минометных расчетов, артиллерии, точки запуска БПЛА противника. Военнослужащие скрытых наблюдательных пунктов следили за боевиками ВСУ с расстояния около нескольких сотен метров", - говорится в сообщении.

Данные о целях оперативно передавались командованию благодаря штатным средствам связи, стабильному интернет-соединению и предоставленным Минобороны России мессенджерам.

В военном ведомстве подчеркнули, что по позициям ВСУ также наносился артиллерийский огонь.

"Операторы FPV-дронов и ударных беспилотников самолетного типа точечно наносили удары, выбивая личный состав противника с позиций как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловом районе", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что благодаря активной контрбатарейной борьбе и уничтожению точек запуска БПЛА, штурмовики 126-го мотострелкового полка смогли вести результативные наступательные действия.

"Помимо этого наносилось огневое поражение средствам доставки грузов, полевым пунктам хранения и системам связи. Это позволило не только нарушить логистику и управление украинскими формированиями, но и деморализовать личный состав противника", - следует из сообщения.