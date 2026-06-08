В Совбезе отметили важность пристального внимания к Южному Кавказу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На заседании комитета по проблемам СНГ научно-экспертного совета при Совете безопасности России обсуждалась обстановка на Южном Кавказе.
- Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов подчеркнул, что для урегулирования региональных проблем необходимо находить и использовать региональные решения.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Обстановка на Южном Кавказе требует пристального внимания, об этом шла речь на заседании комитета по проблемам СНГ научно-экспертного совета при Совете безопасности России.
Как сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ, на заседании рассматривался вопрос о развитии отношений с государствами Южного Кавказа.
"Открывая заседание комитета, заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов подчеркнул, что текущая обстановка на Южном Кавказе требует пристального внимания и для урегулирования региональных проблем необходимо находить и использовать региональные решения", - говорится в сообщении.
Под председательством ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова члены комитета проанализировали возможности дальнейшего развития двусторонних отношений с республиками Закавказья с учетом роста турбулентности геополитических процессов в мире.