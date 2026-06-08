Рейтинг@Mail.ru
В Совбезе отметили важность пристального внимания к Южному Кавказу - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 08.06.2026 (обновлено: 18:13 08.06.2026)
В Совбезе отметили важность пристального внимания к Южному Кавказу

Совбез: обстановка на Южном Кавказе требует пристального внимания

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Флаг России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На заседании комитета по проблемам СНГ научно-экспертного совета при Совете безопасности России обсуждалась обстановка на Южном Кавказе.
  • Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов подчеркнул, что для урегулирования региональных проблем необходимо находить и использовать региональные решения.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Обстановка на Южном Кавказе требует пристального внимания, об этом шла речь на заседании комитета по проблемам СНГ научно-экспертного совета при Совете безопасности России.
Как сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ, на заседании рассматривался вопрос о развитии отношений с государствами Южного Кавказа.
"Открывая заседание комитета, заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов подчеркнул, что текущая обстановка на Южном Кавказе требует пристального внимания и для урегулирования региональных проблем необходимо находить и использовать региональные решения", - говорится в сообщении.
Под председательством ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова члены комитета проанализировали возможности дальнейшего развития двусторонних отношений с республиками Закавказья с учетом роста турбулентности геополитических процессов в мире.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Шойгу отметил важность сотрудничества Совбеза России и разведки КНДР
28 мая, 17:25
 
РоссияСНГЗакавказьеАнатолий ТоркуновМГИМО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала