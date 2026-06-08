В Ростовской области достаточно запасов топлива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин сообщил, что текущих запасов топлива на нефтебазах региона достаточно.
- Автозаправочные станции в Ростовской области работают в штатном режиме, предпринимаются меры для исключения перебоев с топливом.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн - РИА Новости. Запасов топлива на нефтебазах Ростовской области достаточно, крупные АЗС работают в штатном режиме, сообщил замгубернатора региона Игорь Сорокин.
"Текущих запасов топлива на нефтебазах региона достаточно, автозаправочные станции продолжают работать в штатном режиме", - написал он в Telegram, добавив, что предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы исключить возможные перебои с топливом в регионе и обеспечить бесперебойную работу экономики и транспорта в предстоящий летний период.
По его информации, традиционно летом Ростовская область становится крупным транзитным узлом для миллионов автомобилистов, направляющихся к Черноморскому побережью, а также для растущего транспортного потока в новые регионы. Рост трафика ежегодно приводит к увеличению спроса на все виды моторного топлива. Дополнительный объем потребления обеспечивает аграрный сектор.
Сорокин отметил, что на некоторых нефтеперерабатывающих заводах в настоящее время наблюдается небольшое снижение объемов производства, связанное с внеплановыми ремонтными работами. Кроме того, существует повышенная загруженность транспортной сети РЖД. "Возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях. Крупные автозаправочные станции работают в штатном режиме", - уточнил он.