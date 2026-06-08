Рейтинг@Mail.ru
В детском лагере под Калининградом досрочно закрыли смену из-за норовируса - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 08.06.2026
В детском лагере под Калининградом досрочно закрыли смену из-за норовируса

В лагере "Алые паруса" под Калининградом досрочно закрыли смену из-за норовируса

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника Роспотребнадзора
Нашивка на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В детском лагере "Алые паруса" под Калининградом выявили норовирусную инфекциу у детей и сотрудников.
  • Роспотребнадзор организовал эпидемиологическое расследование и принял решение о досрочном завершении смены в лагере.
КАЛИНИНГРАД, 8 июн – РИА Новости. Смена в детском лагере "Алые паруса" под Калининградом закрыта досрочно из-за норовирусной инфекции у детей и сотрудников, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
"Управлением Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование случаев норовирусной инфекции детей и сотрудников... С учетом выявленных нарушений при оказании услуг по отдыху и оздоровлению детей и необходимости завершения всех противоэпидемических мероприятий принято решение о досрочном завершении смены", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Лагерь в Башкирии, где дети заразились норовирусом, закрыли на шесть дней
27 мая, 21:07
По информации управления, отобраны пробы питьевой воды, смывы из объектов внешней среды, пробы продовольственного сырья и готовых блюд, проведен отбор биологического материала для исследований от персонала пищеблока.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, речь идет о лагере "Алые паруса".
"После выявления случая кишечной инфекции в подразделении детского оздоровительного лагеря "Алые паруса" губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил… усилить меры контроля за подрядчиками, организующими питание в летних детских лагерях", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Калининградской области.
Норовирус - один из самых распространенных возбудителей кишечных инфекций, отличающийся высокой контагиозностью и устойчивостью. Характерные симптомы: тошнота, рвота, диарея, боли в животе, повышение температуры, слабость и головная боль.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
На Урале нашли нарушения в лагере, где отравились 14 детей
2 апреля, 19:52
 
ПроисшествияКалининградская областьКалининградАлексей БеспрозванныхФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала