В детском лагере под Калининградом досрочно закрыли смену из-за норовируса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В детском лагере "Алые паруса" под Калининградом выявили норовирусную инфекциу у детей и сотрудников.
- Роспотребнадзор организовал эпидемиологическое расследование и принял решение о досрочном завершении смены в лагере.
КАЛИНИНГРАД, 8 июн – РИА Новости. Смена в детском лагере "Алые паруса" под Калининградом закрыта досрочно из-за норовирусной инфекции у детей и сотрудников, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
"Управлением Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование случаев норовирусной инфекции детей и сотрудников... С учетом выявленных нарушений при оказании услуг по отдыху и оздоровлению детей и необходимости завершения всех противоэпидемических мероприятий принято решение о досрочном завершении смены", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По информации управления, отобраны пробы питьевой воды, смывы из объектов внешней среды, пробы продовольственного сырья и готовых блюд, проведен отбор биологического материала для исследований от персонала пищеблока.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, речь идет о лагере "Алые паруса".
"После выявления случая кишечной инфекции в подразделении детского оздоровительного лагеря "Алые паруса" губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил… усилить меры контроля за подрядчиками, организующими питание в летних детских лагерях", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Калининградской области.
Норовирус - один из самых распространенных возбудителей кишечных инфекций, отличающийся высокой контагиозностью и устойчивостью. Характерные симптомы: тошнота, рвота, диарея, боли в животе, повышение температуры, слабость и головная боль.
На Урале нашли нарушения в лагере, где отравились 14 детей
2 апреля, 19:52