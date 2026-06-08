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Слуцкий прокомментировал итоги парламентских выборов в Армении - РИА Новости, 08.06.2026
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14:37 08.06.2026 (обновлено: 14:38 08.06.2026)
Слуцкий прокомментировал итоги парламентских выборов в Армении

Слуцкий: выборы в Армении вызывают вопросы с точки зрения свободы волеизъявления

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Леонид Слуцкий заявил, что парламентские выборы в Армении вызывают вопросы с точки зрения свободы волеизъявления из-за ограничений по голосованию за рубежом, давления на оппозицию, цензуры и контроля за СМИ.
  • Он отметил, что эти выборы во многом были голосованием за внешнеполитический курс страны.
  • Слуцкий выразил мнение, что если Никола Пашинян позволит "брюссельским ястребам" реализовать западную "франшизу" проекта "антиРоссия", Ереван наступит на "украинские грабли".
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Состоявшиеся парламентские выборы в Армении вызывают вопросы с точки зрения свободы волеизъявления в условиях ограничений по голосованию за рубежом, давления на оппозицию, цензуры и контроля за СМИ, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Победа партии (премьер-министра Армении - ред.) Никола Пашиняна "Гражданский договор" на парламентских выборах в Армении в условиях ограничений по голосованию за рубежом, давления на оппозицию, цензуры и контроля за СМИ, безусловно, вызывает вопросы с точки зрения свободы волеизъявления. То, что результаты могут быть натянуты - это мягко говоря. Все это еще больше раскалывает армянское общество", - сказал Слуцкий.
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Он отметил, что эти парламентские выборы в республике во многом были голосованием за внешнеполитический курс страны, в том числе за сохранение или разрыв партнерских связей со странами ЕАЭС, за евроинтеграцию или евразийство.
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"Одной из первых - еще до официального подведения итогов - с победой Пашиняна поздравила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. И это один из индикаторов того, что брюссельские ястребы максимально постарались протолкнуть модификационную версию румынского сценария в Армении для вовлечения ее в русофобский ареал развития", - добавил он.
По мнению главы комитета, если Пашинян позволит "брюссельским ястребам" реализовать западную "франшизу" проекта "антиРоссия", Ереван наступит на "украинские грабли".
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Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
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В миреАрменияЕреванНикол ПашинянЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЕвразийский экономический союзЕврокомиссияПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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