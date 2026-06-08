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"Одной из первых - еще до официального подведения итогов - с победой Пашиняна поздравила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. И это один из индикаторов того, что брюссельские ястребы максимально постарались протолкнуть модификационную версию румынского сценария в Армении для вовлечения ее в русофобский ареал развития", - добавил он.