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СК раскрыл подробности по делу банды, финансировавшей 14 онлайн-казино - РИА Новости, 08.06.2026
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09:09 08.06.2026 (обновлено: 16:55 08.06.2026)
СК раскрыл подробности по делу банды, финансировавшей 14 онлайн-казино

СК: ОПС, контролировавшее 14 онлайн-казино, проводило тысячи транзакций

© РИА НовостиСиловики накрыли ОПС, контролировавшее прием ставок для 14 онлайн-казино
Силовики накрыли ОПС, контролировавшее прием ставок для 14 онлайн-казино - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости
Силовики накрыли ОПС, контролировавшее прием ставок для 14 онлайн-казино
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силовики пресекли деятельность ОПС, которое контролировало сервис по приему ставок в 14 онлайн-казино.
  • Члены ОПС ежедневно проводили тысячи транзакций для указанных игровых площадок.
  • Для определения размера дохода сообщества назначены судебные экспертизы.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Члены организованного преступного сообщества (ОПС), контролировавшего сервис по приему ставок для онлайн-казино, проводили ежедневно тысячи транзакций, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Как ранее сообщила Петренко, силовики накрыли ОПС, которое контролировало сервис по приему ставок в 14 онлайн-казино. Как установило следствие, члены ОПС обеспечивали прием ставок для участия в азартных играх, проводимых в онлайн-казино Pin-Up/Pinco, FreshCasino, Leon, MelBet, MostBet, PlayFortuna, Punch, RioBet, Shangrilla, WhyCasino, Iwin, Azino, WinWin, 888Casino, с последующим перечислением в адрес казино поступивших денег.
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"Ежедневно фигурантами дела в интересах указанных игровых площадок осуществлялись тысячи транзакций", - сказала она.
Петренко добавила, что для определения размера дохода сообщества назначены судебные экспертизы.
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