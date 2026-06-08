СК раскрыл подробности по делу банды, финансировавшей 14 онлайн-казино

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силовики пресекли деятельность ОПС, которое контролировало сервис по приему ставок в 14 онлайн-казино.
- Члены ОПС ежедневно проводили тысячи транзакций для указанных игровых площадок.
- Для определения размера дохода сообщества назначены судебные экспертизы.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Члены организованного преступного сообщества (ОПС), контролировавшего сервис по приему ставок для онлайн-казино, проводили ежедневно тысячи транзакций, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Как ранее сообщила Петренко, силовики накрыли ОПС, которое контролировало сервис по приему ставок в 14 онлайн-казино. Как установило следствие, члены ОПС обеспечивали прием ставок для участия в азартных играх, проводимых в онлайн-казино Pin-Up/Pinco, FreshCasino, Leon, MelBet, MostBet, PlayFortuna, Punch, RioBet, Shangrilla, WhyCasino, Iwin, Azino, WinWin, 888Casino, с последующим перечислением в адрес казино поступивших денег.
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"Ежедневно фигурантами дела в интересах указанных игровых площадок осуществлялись тысячи транзакций", - сказала она.
Петренко добавила, что для определения размера дохода сообщества назначены судебные экспертизы.