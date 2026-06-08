Сирия полностью открыла воздушное пространство

Краткий пересказ от РИА ИИ Южные воздушные коридоры Сирии вновь открыты.

Движение в международном аэропорту Дамаска возобновилось с 16:00 понедельника.

Решение о повторном открытии воздушного пространства приняли после мониторинга ситуации и оценки рисков.

БЕЙРУТ, 8 июн - РИА Новости. Южные воздушные коридоры Сирии вновь открыты, движение в международном аэропорту Дамаска возобновлено с 16.00 (время совпадает с московским) понедельника, заявил глава Главного управления гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии Омар аль-Хусари.

"Возобновлена работа южных воздушных коридоров Сирийской Арабской Республики, а также воздушное движение и операционные процессы в международном аэропорту Дамаска , начиная с 16.00 сегодняшнего дня, понедельника", - приводит слова аль-Хусари сирийское государственное агентство SANA.

По словам аль-Хусари, решение о повторном открытии воздушного пространства было принято после постоянного мониторинга ситуации и комплексной оценки рисков профильным комитетом, а также в координации с соответствующими структурами.

Он подчеркнул, что эти меры направлены на сохранение максимального уровня безопасности в сирийском воздушном пространстве в соответствии с принятыми международными стандартами.

Ранее сирийские авиационные власти временно закрыли южные воздушные коридоры страны на фоне региональной напряженности. В связи с этим были приостановлены операционные процессы в международном аэропорту Дамаска.

Кроме того, управление хаджа и умры при министерстве вакуфов Сирии сообщало о переносе рейсов сирийских паломников из Медины в аэропорты Дамаска и Алеппо до дальнейшего уведомления.