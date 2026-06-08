Сирия полностью открыла воздушное пространство

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Южные воздушные коридоры Сирии вновь открыты.
- Движение в международном аэропорту Дамаска возобновилось с 16:00 понедельника.
- Решение о повторном открытии воздушного пространства приняли после мониторинга ситуации и оценки рисков.
БЕЙРУТ, 8 июн - РИА Новости. Южные воздушные коридоры Сирии вновь открыты, движение в международном аэропорту Дамаска возобновлено с 16.00 (время совпадает с московским) понедельника, заявил глава Главного управления гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии Омар аль-Хусари.
По словам аль-Хусари, решение о повторном открытии воздушного пространства было принято после постоянного мониторинга ситуации и комплексной оценки рисков профильным комитетом, а также в координации с соответствующими структурами.
Он подчеркнул, что эти меры направлены на сохранение максимального уровня безопасности в сирийском воздушном пространстве в соответствии с принятыми международными стандартами.
Ранее сирийские авиационные власти временно закрыли южные воздушные коридоры страны на фоне региональной напряженности. В связи с этим были приостановлены операционные процессы в международном аэропорту Дамаска.
Иран и Израиль 7-8 июня обменялись серией ударов. Эскалация произошла после атаки Израиля на пригород ливанской столицы, где находятся объекты союзного Ирану ливанского движения "Хезболлах". Иран предупреждал, что вмешается, а позже сообщил, что осуществил ответ и прекращает операцию против Израиля.