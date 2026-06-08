Все пассажиры атакованного в Крыму поезда в безопасности, сообщили в ГСЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пассажиры атакованного поезда в Крыму доставлены в Симферополь.
- Никто из пассажиров и бригады поезда не пострадал.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Все пассажиры поезда №68 "Москва - Симферополь", чей локомотив был поврежден БПЛА в Крыму, доставлены в крымскую столицу автобусами, они в порядке и в безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
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"С пассажирами поезда №68 все в порядке, всех привезли в Симферополь автобусами, никто не пострадал: ни бригада, ни пассажиры. Они в безопасности", - сказали в пресс-службе.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь, машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. В ГСЭ сообщили, что пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы в целях безопасности.