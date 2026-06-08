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Силовики накрыли ОПС, контролировавшее прием ставок для 14 онлайн-казино - РИА Новости, 08.06.2026
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09:02 08.06.2026 (обновлено: 16:55 08.06.2026)
Силовики накрыли ОПС, контролировавшее прием ставок для 14 онлайн-казино

СК пресек деятельность ОПС, контролировавшего прием ставок для 14 онлайн-казино

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силовики пресекли деятельность организованного преступного сообщества, контролировавшего сервис по приему ставок для 14 онлайн-казино.
  • Возбуждено уголовное дело в отношении лидеров и участников ОПС.
  • Установлено, что члены банды обеспечивали прием ставок и перечисление денег для онлайн-казино, работа которых в российской юрисдикции запрещена.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Силовики накрыли организованное преступное сообщество (ОПС), которое контролировало сервис по приему ставок для 14 онлайн-казино, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Как сообщили в ЦОС ФСБ, силовики пресекли противоправную деятельность ОПС, контролировавшего в РФ работу сервисной платформы финансовых операций в интересах онлайн-казино, которым запрещено работать в российской юрисдикции.
© РИА НовостиСиловики накрыли ОПС, контролировавшее прием ставок для 14 онлайн-казино
Силовики накрыли ОПС, контролировавшее прием ставок для 14 онлайн-казино - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости
Силовики накрыли ОПС, контролировавшее прием ставок для 14 онлайн-казино
«
"Возбуждено уголовное дело в отношении лидеров и участников преступного сообщества, контролировавших на территории России сервисную платформу финансовых операций в интересах онлайн-казино, работа которых в российской юрисдикции запрещена", - сказала Петренко.
Следствием установлено, что члены банды обеспечивали прием ставок для участия в азартных играх, проводимых в онлайн-казино Pin-Up/Pinco, FreshCasino, Leon, MelBet, MostBet, PlayFortuna, Punch, RioBet, Shangrilla, WhyCasino, Iwin, Azino, WinWin, 888Casino, с последующим перечислением в адрес казино поступивших денег.
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