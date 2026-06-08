Шуваев посетил белгородский завод "ОМК Энергомаш"

БЕЛГОРОД, 8 июн – РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что побывал на заводе "ОМК Энергомаш" и обсудил с коллективом основные проблемы.

Предприятие выпускает продукцию для промышленных предприятий, энергетического комплекса.

"Поговорил с коллективом и руководством. На сегодняшний день общее число работников на всех производствах предприятия составляет свыше 3,6 тысячи человек. Услышал не только их планы работы, но и то, что сегодня беспокоит многих людей в области. Зафиксировал основные вопросы", - написал Шуваев в своем канале на платформе "Макс".

Шуваев сообщил, что обсудил ситуацию с бензином, проблемы с водоснабжением, ремонтом дорог. Всего в этом году планируется вложить в дорожную инфраструктуру города 837 миллионов рублей, в следующем — более 2,1 миллиарда рублей, в 2028-м — 1,7 миллиарда рублей.

"Интернет и связь. Получил жалобы на то, что оповещения работают не всегда и не везде. Напомнил, что они идут не только в мессенджерах и по СМС, но и по телевидению и радио", - добавил Шуваев.

Он сообщил, что поручил убедиться, все ли областные радиостанции и телеканалы действительно оповещают жителей регулярно и незамедлительно.