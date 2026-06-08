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Шуваев посетил белгородский завод "ОМК Энергомаш" - РИА Новости, 08.06.2026
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
21:50 08.06.2026
Шуваев посетил белгородский завод "ОМК Энергомаш"

Шуваев побывал на белгородском заводе "ОМК Энергомаш"

© Фото : Правительство Белгородской областиВрио губернатора Белгородской области Александр Шуваев
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Правительство Белгородской области
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 8 июн – РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что побывал на заводе "ОМК Энергомаш" и обсудил с коллективом основные проблемы.
Предприятие выпускает продукцию для промышленных предприятий, энергетического комплекса.
"Поговорил с коллективом и руководством. На сегодняшний день общее число работников на всех производствах предприятия составляет свыше 3,6 тысячи человек. Услышал не только их планы работы, но и то, что сегодня беспокоит многих людей в области. Зафиксировал основные вопросы", - написал Шуваев в своем канале на платформе "Макс".
Шуваев сообщил, что обсудил ситуацию с бензином, проблемы с водоснабжением, ремонтом дорог. Всего в этом году планируется вложить в дорожную инфраструктуру города 837 миллионов рублей, в следующем — более 2,1 миллиарда рублей, в 2028-м — 1,7 миллиарда рублей.
"Интернет и связь. Получил жалобы на то, что оповещения работают не всегда и не везде. Напомнил, что они идут не только в мессенджерах и по СМС, но и по телевидению и радио", - добавил Шуваев.
Он сообщил, что поручил убедиться, все ли областные радиостанции и телеканалы действительно оповещают жителей регулярно и незамедлительно.
"Если это не так, будем исправлять и усиливать информирование", - пообещал врио главы региона и отметил, что каждый вопрос взял в работу, дал поручения профильным ведомствам.
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