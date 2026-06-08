Кардиолог рассказал, говорит ли нормальное давление о здоровом сердце

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Нормальное артериальное давление не дает полной картины состояния сердечно-сосудистой системы и не защищает от скрытых заболеваний вроде нарушений ритма или ишемии, сообщил терапевт и кардиолог "СМ-Клиники" Сергей Вечтомов.

По словам врача, существуют скрытые заболевания - начальные стадии ишемической болезни сердца, нарушения проводимости, аритмии и кардиомиопатии, которые никак не отражаются на давлении. В некоторых случаях давление в покое остается в норме, но повышается при нагрузке или патологически меняется ночью, добавил Вечтомов.