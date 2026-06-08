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Кардиолог рассказал, говорит ли нормальное давление о здоровом сердце - РИА Новости, 08.06.2026
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14:39 08.06.2026
Кардиолог рассказал, говорит ли нормальное давление о здоровом сердце

Кардиолог Вечтомов: нормальное давление не гарантирует здоровье сердца

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нормальное артериальное давление не дает полной картины состояния сердечно-сосудистой системы, сообщил терапевт и кардиолог "СМ-Клиники" Сергей Вечтомов.
  • Скрытые заболевания, такие как начальные стадии ишемической болезни сердца, нарушения проводимости, аритмии и кардиомиопатии, не отражаются на давлении.
  • В некоторых случаях давление в покое остается в норме, но повышается при нагрузке или патологически меняется ночью.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Нормальное артериальное давление не дает полной картины состояния сердечно-сосудистой системы и не защищает от скрытых заболеваний вроде нарушений ритма или ишемии, сообщил терапевт и кардиолог "СМ-Клиники" Сергей Вечтомов.
"Артериальное давление не дает полной картины состояния сердечно-сосудистой системы. Например, оно не показывает изменений в работе клапанов сердца или наличие скрытых нарушений ритма. Нормальное давление - это важный показатель, но его нельзя рассматривать как единственный критерий здоровья сердца", - сказал Вечтомов в беседе с "Лентой.ру".
По словам врача, существуют скрытые заболевания - начальные стадии ишемической болезни сердца, нарушения проводимости, аритмии и кардиомиопатии, которые никак не отражаются на давлении. В некоторых случаях давление в покое остается в норме, но повышается при нагрузке или патологически меняется ночью, добавил Вечтомов.
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