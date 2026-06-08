Рейтинг@Mail.ru
В ОП предложили ввести отцовский капитал - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:12 08.06.2026 (обновлено: 11:27 08.06.2026)
В ОП предложили ввести отцовский капитал

Рыбальченко: отцовский капитал станет поддержкой семей с детьми

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМолодая семья с детьми
Молодая семья с детьми - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Молодая семья с детьми . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко предложил ввести в России отцовский капитал в размере 2 миллионов рублей.
  • Отцовский капитал предлагается выплачивать семьям, в которых трое и более детей родились в одном браке.
  • По мнению Рыбальченко, эта мера может поддержать многодетные семьи и стимулировать жилищное строительство.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Введение в России отцовского капитала в размере 2 миллионов рублей станет поддержкой семей с детьми и дополнительным стимулом для жилищного строительства, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026 председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
"Если бы отец при рождении третьего ребенка в одной семье мог получить отцовский капитал в размере 2 миллионов рублей, фактически на дополнительные 18 квадратных метров жилья, я считаю, что этот инструмент точно бы сработал", - сказал Рыбальченко.
Деньги - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
В Счетной палате назвали главную цель использования маткапитала
4 июня, 07:34
Он отметил, что мера должна распространяться на семьи, в которых трое и более детей родились в одном браке. По его словам, такая поддержка позволит дополнительно поощрить многодетные семьи.
"В 40% случаев мамы с тремя детьми уже не работают, а если четверо детей, еще меньше работают. И дополнительная нагрузка ложится на плечи отца, поэтому отец, конечно, должен получить такой капитал", - добавил эксперт.
По мнению Рыбальченко, отцовский капитал может одновременно стать мерой поддержки семей с детьми и дополнительным стимулом для жилищного строительства, которое остается одним из драйверов экономики.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Семья за обедом - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В ОП предложили ввести отцовский семейный капитал для многодетных семей
2 февраля, 13:31
 
РоссияСергей РыбальченкоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала