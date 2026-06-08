Краткий пересказ от РИА ИИ Киев дал негласное указание приостановить реализацию сделки по недрам с США, заявил экономист Иван Лизан.

По его мнению, сделка приостановилась, так как пропал интерес у украинских властей ее продвигать, а потенциальные американские инвесторы взяли паузу из-за неопределенности сроков окончания конфликта.

Экономист заявил, что это традиционная для Украины схема: сначала подписать соглашение, а потом перестать выполнять его условия.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Киев дал негласное указание приостановить реализацию сделки по недрам с США, и это поведение является традиционным для Украины: сначала подписать соглашение, а потом перестать выполнять его условия, заявил экономист Иван Лизан.

Как сообщает украинское издание " Страна.ua ", Киев распорядился тормозить реализацию соглашения с США по недрам. Спустя год работа над сделкой практически не ведется. По данным издания, главный интерес был в том, чтобы задобрить президента США Дональда Трампа для продолжения помощи, но этот расчет не оправдался. Соответственно, пропал интерес и у украинских властей продвигать сделку - был дан сигнал все тормозить, пишет украинское издание.

"Приостановка Украиной реализации ресурсной сделки логична. У Киева нет острой потребности угождать Трампу. Реализация договора сопряжена с массой проблем: от обеспечения безопасности и энергоснабжения до оценки реального содержимого недр. Это традиционная для Украины схема: сначала подписать соглашение, а потом перестать выполнять его условия", - сказал Лизан газете ВЗГЛЯД

Экономист также отметил, что украинцы учатся этому у американцев, которые нередко сами нарушают свои обещания и договоры. Потенциальные американские инвесторы взяли паузу, так как не уверены в сроках окончания конфликта, добавил Лизан.