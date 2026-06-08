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Экономист объяснил торможение Украиной сделки с США по недрам - РИА Новости, 08.06.2026
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15:58 08.06.2026 (обновлено: 16:44 08.06.2026)
Экономист объяснил торможение Украиной сделки с США по недрам

Экономист Лизан: Киев дал указание приостановить сделку по недрам с США

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киев дал негласное указание приостановить реализацию сделки по недрам с США, заявил экономист Иван Лизан.
  • По его мнению, сделка приостановилась, так как пропал интерес у украинских властей ее продвигать, а потенциальные американские инвесторы взяли паузу из-за неопределенности сроков окончания конфликта.
  • Экономист заявил, что это традиционная для Украины схема: сначала подписать соглашение, а потом перестать выполнять его условия.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Киев дал негласное указание приостановить реализацию сделки по недрам с США, и это поведение является традиционным для Украины: сначала подписать соглашение, а потом перестать выполнять его условия, заявил экономист Иван Лизан.
Как сообщает украинское издание "Страна.ua", Киев распорядился тормозить реализацию соглашения с США по недрам. Спустя год работа над сделкой практически не ведется. По данным издания, главный интерес был в том, чтобы задобрить президента США Дональда Трампа для продолжения помощи, но этот расчет не оправдался. Соответственно, пропал интерес и у украинских властей продвигать сделку - был дан сигнал все тормозить, пишет украинское издание.
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"Приостановка Украиной реализации ресурсной сделки логична. У Киева нет острой потребности угождать Трампу. Реализация договора сопряжена с массой проблем: от обеспечения безопасности и энергоснабжения до оценки реального содержимого недр. Это традиционная для Украины схема: сначала подписать соглашение, а потом перестать выполнять его условия", - сказал Лизан газете ВЗГЛЯД.
Экономист также отметил, что украинцы учатся этому у американцев, которые нередко сами нарушают свои обещания и договоры. Потенциальные американские инвесторы взяли паузу, так как не уверены в сроках окончания конфликта, добавил Лизан.
В 2025 году Киев заключил сделку с США об украинских природных ресурсах. В соответствии с ней Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50.
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