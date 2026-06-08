Сальдо рассказал о сроках ремонта атакованного моста на границе с Крымом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом, движение через пункт пропуска "Джанкой" временно перекрыто.
- Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ремонтные работы будут проведены в максимально короткие сроки.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Ремонтные работы на атакованном в районе Чонгара мосту на границе с Крымом проведут в максимально короткие сроки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Специалисты уже обследовали место повреждения. Ремонтные работы будут проведены в максимально короткие сроки", - написал Сальдо в своем канале платформе "Макс".
В воскресенье глава Херсонской области сообщал, что ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом, движение через пункт пропуска "Джанкой" временно перекрыто, опубликованы альтернативные маршруты объезда.
В Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов
Вчера, 06:11