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Сальдо рассказал о сроках ремонта атакованного моста на границе с Крымом - РИА Новости, 08.06.2026
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Сальдо рассказал о сроках ремонта атакованного моста на границе с Крымом

Сальдо: ремонт атакованного моста на границе с Крымом проведут в короткие сроки

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской областиГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом, движение через пункт пропуска "Джанкой" временно перекрыто.
  • Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ремонтные работы будут проведены в максимально короткие сроки.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Ремонтные работы на атакованном в районе Чонгара мосту на границе с Крымом проведут в максимально короткие сроки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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"Специалисты уже обследовали место повреждения. Ремонтные работы будут проведены в максимально короткие сроки", - написал Сальдо в своем канале платформе "Макс".
В воскресенье глава Херсонской области сообщал, что ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом, движение через пункт пропуска "Джанкой" временно перекрыто, опубликованы альтернативные маршруты объезда.
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