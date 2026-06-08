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В Румынии обвинили ЕС в дезинформации о России - РИА Новости, 08.06.2026
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06:53 08.06.2026
В Румынии обвинили ЕС в дезинформации о России

Депутат Шошоакэ: ЕС навязывает россиянам ложные стереотипы о России

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Работа форума
ПМЭФ-2026. Работа форума - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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ПМЭФ-2026. Работа форума . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ заявила, что институты Европейского союза ведут кампанию по дезинформации, навязывая недостоверные стереотипы о Российской Федерации.
  • По мнению Дианы Шошоакэ, визит на такие площадки, как ПМЭФ, позволяет европейцам увидеть реальное положение дел в России и разрушить пропагандистские мифы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Институты Европейского союза ведут целенаправленную кампанию по дезинформации, навязывая своим гражданам недостоверные стереотипы о Российской Федерации, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ депутат Сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ.
"Официальный Брюссель и ЕС навязывают нашему обществу абсолютно ложные штампы о России. Людям транслируют искаженную картину реальности, чтобы оправдать агрессивную внешнюю политику", — констатировала политик.
Шошоакэ добавила, что визит на такие площадки, как ПМЭФ, позволяет европейцам увидеть реальное положение дел в России и разрушить пропагандистские мифы, выстраиваемые западными медиа.
ПМЭФ проходил с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.
ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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