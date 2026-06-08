Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ заявила, что институты Европейского союза ведут кампанию по дезинформации, навязывая недостоверные стереотипы о Российской Федерации.
- По мнению Дианы Шошоакэ, визит на такие площадки, как ПМЭФ, позволяет европейцам увидеть реальное положение дел в России и разрушить пропагандистские мифы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Институты Европейского союза ведут целенаправленную кампанию по дезинформации, навязывая своим гражданам недостоверные стереотипы о Российской Федерации, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ депутат Сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ.
Шошоакэ добавила, что визит на такие площадки, как ПМЭФ, позволяет европейцам увидеть реальное положение дел в России и разрушить пропагандистские мифы, выстраиваемые западными медиа.
ПМЭФ проходил с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.