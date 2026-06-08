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Швейную мастерскую откроют в подмосковном приюте РПЦ для бездомных - РИА Новости, 08.06.2026
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Религия
 
17:52 08.06.2026

Швейную мастерскую откроют в подмосковном приюте РПЦ для бездомных

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкСотрудница в цехе на швейной фабрике
Сотрудница в цехе на швейной фабрике - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Сотрудница в цехе на швейной фабрике
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В июне на базе приюта "Теплый прием" в Химках при поддержке Фонда президентских грантов откроется швейная мастерская, сообщили в пресс-службе организации.
  • Обучение будет рассчитано в первую очередь на женщин, проходящих реабилитацию в приюте, но курс смогут пройти и мужчины.
  • Подопечных приюта научат шить разнообразные изделия, что даст им шанс найти работу и вернуться к нормальной жизни в обществе.
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Общественно-церковный приют для бездомных "Тёплый приём", расположенный в Химках, в июне откроет швейную мастерскую и обучит женщин, проходящих там реабилитацию, сообщает пресс-служба организации.
Ранее приют "Тёплый приём" открыл артель – кожевенное производство, где работу могут получить люди, прошедшие там реабилитацию.
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"Одиннадцатого июня в 12.00 при поддержке Фонда президентских грантов состоится открытие швейной мастерской на базе приюта "Тёплый приём". Это уже второй проект нашего центра, направленный на обучение бездомных новой профессии. Для мастерской закуплено пять швейных машин и оверлок. Планируется, что мастерская будет не только обучать, но и обеспечивать приют собственной текстильной продукцией", - говорится в сообщении.
Обучение рассчитано в первую очередь на женщин, но при желании курс смогут пройти и мужчины, уточнили в организации. Подопечных научат шить разнообразные изделия: от постельного белья и спортивных костюмов до нательного белья, пижам, шопперов и текстильной упаковки.
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"Мы выяснили, что самый эффективный вариант трудовой реабилитации женщин – это швейное производство. Поэтому решили обучить наших подопечных-девушек этой профессии. На средства гранта закупили оборудование и всё необходимое. Новая профессия даст девушкам шанс найти работу. Ведь основная наша задача – вернуть бездомного к нормальной жизни в обществе", – приводят в пресс-службе слова директора "Тёплого приёма" Ильи Кускова.
Реализация проекта станет важным шагом в комплексной работе по реабилитации и социальной адаптации бездомных, отметили в пресс-службе.
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"Благодаря этой инициативе они получат шанс вернуться к полноценной жизни, обрести финансовую стабильность и социальную опору", - заключили в приюте.
"Теплый прием" – общественно-церковная организация, которая помогает бездомным людям. Приют был открыт в 2017 году и расположен в Химках. По данным пресс-службы организации, одновременно в приюте могут проживать 70 человек. Им предоставляется временное жилье, пятиразовое питание, помощь социального работника, врача, психолога. Приют также оборудован для людей с ограниченными возможностями здоровья: людей с ампутациями или после других тяжелых операций. Прием бездомных осуществляется через мобильную службу, автобус милосердия и уличные социальные организации.
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РелигияРелигияХимки (городской округ в Московской области)
 
 
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