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Россия призвала МАГАТЭ рассмотреть создание группы по ИИ в атомной сфере - РИА Новости, 08.06.2026
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23:25 08.06.2026
Россия призвала МАГАТЭ рассмотреть создание группы по ИИ в атомной сфере

Ульянов: РФ призвала МАГАТЭ рассмотреть создание группы по ИИ в атомной сфере

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия призвала секретариат МАГАТЭ рассмотреть возможность создания рабочей группы по использованию искусственного интеллекта в сфере атомной энергетики.
  • Михаил Ульянов заявил, что создание технической рабочей группы по ИИ позволит упорядочить и укрепить деятельность Агентства в этом направлении.
  • Российская сторона поприветствовала отклик секретариата МАГАТЭ на призыв провести тематический брифинг по вопросам искусственного интеллекта.
ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Россия призвала секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) рассмотреть возможность создания рабочей группы по использованию искусственного интеллекта в сфере атомной энергетики, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Отмечаем продолжающееся расширение работы Агентства по тематике искусственного интеллекта (ИИ)… Призываем секретариат рассмотреть возможность учреждения технической рабочей группы по использованию ИИ в атомной энергетике", - приводит выступление Ульянова на сессии совета управляющих МАГАТЭ постпредствo России при международных организациях в Вене.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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По словам Ульянова, создание технических рабочих групп стало зарекомендовавшим себя механизмом, и учреждение такой группы по направлению ИИ позволит "упорядочить и укрепить деятельность Агентства на данном направлении".
Российская сторона поприветствовала отклик секретариата МАГАТЭ на призыв группы государств-членов агентства провести тематический брифинг по вопросам искусственного интеллекта.
В декабре 2025 года генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на полях конференции МАГАТЭ по ИИ и ядерной энергетике в Вене заявил, что искусственный интеллект дает возможности в большой степени оптимизировать затраты на реализацию проектов в атомной энергетике.
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