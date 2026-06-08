Россия призвала МАГАТЭ рассмотреть создание группы по ИИ в атомной сфере

ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Россия призвала секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) рассмотреть возможность создания рабочей группы по использованию искусственного интеллекта в сфере атомной энергетики, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По словам Ульянова, создание технических рабочих групп стало зарекомендовавшим себя механизмом, и учреждение такой группы по направлению ИИ позволит "упорядочить и укрепить деятельность Агентства на данном направлении".