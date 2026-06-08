Россия призвала МАГАТЭ рассмотреть создание группы по ИИ в атомной сфере

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия призвала секретариат МАГАТЭ рассмотреть возможность создания рабочей группы по использованию искусственного интеллекта в сфере атомной энергетики.
- Михаил Ульянов заявил, что создание технической рабочей группы по ИИ позволит упорядочить и укрепить деятельность Агентства в этом направлении.
- Российская сторона поприветствовала отклик секретариата МАГАТЭ на призыв провести тематический брифинг по вопросам искусственного интеллекта.
ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Россия призвала секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) рассмотреть возможность создания рабочей группы по использованию искусственного интеллекта в сфере атомной энергетики, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Отмечаем продолжающееся расширение работы Агентства по тематике искусственного интеллекта (ИИ)… Призываем секретариат рассмотреть возможность учреждения технической рабочей группы по использованию ИИ в атомной энергетике", - приводит выступление Ульянова на сессии совета управляющих МАГАТЭ постпредствo России при международных организациях в Вене.
По словам Ульянова, создание технических рабочих групп стало зарекомендовавшим себя механизмом, и учреждение такой группы по направлению ИИ позволит "упорядочить и укрепить деятельность Агентства на данном направлении".
Российская сторона поприветствовала отклик секретариата МАГАТЭ на призыв группы государств-членов агентства провести тематический брифинг по вопросам искусственного интеллекта.
В декабре 2025 года генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на полях конференции МАГАТЭ по ИИ и ядерной энергетике в Вене заявил, что искусственный интеллект дает возможности в большой степени оптимизировать затраты на реализацию проектов в атомной энергетике.