Глава Минтруда не видит смысла законодательно закреплять четырехдневку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что не видит смысла законодательно закреплять в России четырехдневную рабочую неделю.
- Нынешние нормы трудового законодательства позволяют регулировать режим занятости, поэтому можно комбинировать различные формы работы, пояснил министр.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил РИА Новости, что не видит смысла законодательно закреплять в России четырехдневную рабочую неделю, поскольку нынешние нормы трудового законодательства позволяют регулировать режим занятости.
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Сейчас можно комбинировать дистанционную занятость с посещением офиса, работать в рамках полного режима удаленной занятости, работать по количеству часов или сдельно, пояснил министр.
"То есть сегодня такого жесткого законодательного закрепления - я в этом смысла не вижу", - сказал глава Минтруда.