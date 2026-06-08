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Глава Минтруда не видит смысла законодательно закреплять четырехдневку - РИА Новости, 08.06.2026
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03:53 08.06.2026
Глава Минтруда не видит смысла законодательно закреплять четырехдневку

Котяков не видит смысла законодательно закреплять четырехдневную рабочую неделю

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанк Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время брифинга
 Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время брифинга. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что не видит смысла законодательно закреплять в России четырехдневную рабочую неделю.
  • Нынешние нормы трудового законодательства позволяют регулировать режим занятости, поэтому можно комбинировать различные формы работы, пояснил министр.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил РИА Новости, что не видит смысла законодательно закреплять в России четырехдневную рабочую неделю, поскольку нынешние нормы трудового законодательства позволяют регулировать режим занятости.
"Зачем?.. Нормы сегодня настолько гибкие, что они при традиционно сформированной пятидневной рабочей неделе позволяют, в принципе, регулировать режим", - ответил Котяков на вопрос, может ли Россия перейти на четырехдневную рабочую неделю.
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Сейчас можно комбинировать дистанционную занятость с посещением офиса, работать в рамках полного режима удаленной занятости, работать по количеству часов или сдельно, пояснил министр.
"То есть сегодня такого жесткого законодательного закрепления - я в этом смысла не вижу", - сказал глава Минтруда.
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