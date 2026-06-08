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Россияне рассказали, что бы делали в лишний выходной - РИА Новости, 08.06.2026
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03:49 08.06.2026 (обновлено: 11:21 08.06.2026)
Россияне рассказали, что бы делали в лишний выходной

Каждый второй работающий россиянин поддержал идею четырехдневки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОтдыхающая в парке Горького в Москве
Отдыхающая в парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Отдыхающая в парке Горького в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Каждый второй экономически активный россиянин (53%) высказался за введение четырехдневной рабочей недели.
  • Женщины и молодежь до 35 лет чаще поддерживают идею четырехдневной рабочей недели, чем мужчины и граждане старше 45 лет.
  • Если четырехдневную неделю введут, то освободившийся день россияне, скорее всего, потратят на семью или отдых (по 31 %), 15 % займутся самообразованием.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Каждый второй работающий россиянин поддерживает идею четырехдневной рабочей недели: дополнительный выходной жители страны потратили бы на отдых с семьей или самообразование, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
"Каждый второй экономически активный россиянин (53%) высказался за введение 4-дневной рабочей недели. 24% опрошенных - против, еще 23% затруднились с ответом. По сравнению с ноябрем 2025 года уровень поддержки практически не изменился (+2 процентных пункта)", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов.
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Женщины чуть чаще мужчин голосуют за сокращенную неделю (54% и 52% соответственно). А вот чем старше респонденты, тем меньше сторонников: среди молодежи до 35 лет 64% поддерживают идею, тогда как среди граждан старше 45 лет - лишь 39%. Среди зарабатывающих до 150 тысяч рублей четырехдневку одобряют 52-53%, а среди тех, кто получает больше, только 45%.
Если 4-дневную неделю все таки введут, освободившийся день россияне, скорее всего, потратят на семью или отдых (по 31%). Еще 15% займутся самообразованием, 11% - домашними делами, столько же - подработкой. По 10% опрошенных потратят дополнительный выходной на личные дела и активный отдых, 9% - на хобби. Реже упоминаются путешествия, поездки к врачу (по 4% голосов), чтение книг и культурные мероприятия (по 2%).
Еще 8% опрошенных затруднились ответить, а еще столько же назвали другие занятия - от волонтерства и встреч с друзьями до безделья и просмотра сериалов. Женщины чаще говорят о семье (36% против 25% среди мужчин), домашних делах (15% против 6%) и путешествиях (6% против 2%), мужчины - о подработке (15% против 7% среди женщин) и активном отдыхе (13% против 7%).
Пока общество примеряется к идее 4-дневки, работодатели сохраняют спокойствие: 88% представителей кадровых служб заявили, что вопрос перехода на сокращенную рабочую неделю у них вообще не обсуждался. Лишь в 2% организаций идею признали допустимой, в 4% - отвергли. Компаний, где реально введен сокращенный график, не набралось и 1%. Еще в 1% компаний пробовали, но вернулись к обычному режиму.
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