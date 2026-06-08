Россияне рассказали, что бы делали в лишний выходной

Краткий пересказ от РИА ИИ Каждый второй экономически активный россиянин (53%) высказался за введение четырехдневной рабочей недели.

Женщины и молодежь до 35 лет чаще поддерживают идею четырехдневной рабочей недели, чем мужчины и граждане старше 45 лет.

Если четырехдневную неделю введут, то освободившийся день россияне, скорее всего, потратят на семью или отдых (по 31 %), 15 % займутся самообразованием.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Каждый второй работающий россиянин поддерживает идею четырехдневной рабочей недели: дополнительный выходной жители страны потратили бы на отдых с семьей или самообразование, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.

"Каждый второй экономически активный россиянин (53%) высказался за введение 4-дневной рабочей недели. 24% опрошенных - против, еще 23% затруднились с ответом. По сравнению с ноябрем 2025 года уровень поддержки практически не изменился (+2 процентных пункта)", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов.

Женщины чуть чаще мужчин голосуют за сокращенную неделю (54% и 52% соответственно). А вот чем старше респонденты, тем меньше сторонников: среди молодежи до 35 лет 64% поддерживают идею, тогда как среди граждан старше 45 лет - лишь 39%. Среди зарабатывающих до 150 тысяч рублей четырехдневку одобряют 52-53%, а среди тех, кто получает больше, только 45%.

Если 4-дневную неделю все таки введут, освободившийся день россияне, скорее всего, потратят на семью или отдых (по 31%). Еще 15% займутся самообразованием, 11% - домашними делами, столько же - подработкой. По 10% опрошенных потратят дополнительный выходной на личные дела и активный отдых, 9% - на хобби. Реже упоминаются путешествия, поездки к врачу (по 4% голосов), чтение книг и культурные мероприятия (по 2%).

Еще 8% опрошенных затруднились ответить, а еще столько же назвали другие занятия - от волонтерства и встреч с друзьями до безделья и просмотра сериалов. Женщины чаще говорят о семье (36% против 25% среди мужчин), домашних делах (15% против 6%) и путешествиях (6% против 2%), мужчины - о подработке (15% против 7% среди женщин) и активном отдыхе (13% против 7%).