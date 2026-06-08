Россия не согласна с тезисами доклада МАГАТЭ по ЗАЭС, заявил Ульянов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия выступила против положений готовящегося годового доклада МАГАТЭ, которые противоречат российской юрисдикции над Запорожской АЭС и другими объектами.
- Михаил Ульянов заявил, что ЗАЭС, ядерные установки в Севастополе и места вне установок в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях находятся на российской территории и под российской юрисдикцией.
- Россия требует сохранить в тексте доклада оговорку о том, что МАГАТЭ не выражает позиции по вопросам правового статуса стран и территорий.
ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Россия выступила против положений готовящегося годового доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые противоречат российской юрисдикции над Запорожской АЭС (ЗАЭС) и другими объектами, заявил постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Постоянный представитель с сожалением сообщил, что в годовом докладе встречаются положения, неверно трактующие государственную принадлежность ряда ядерных объектов и мест вне установок.
"Повторно отмечаем, что Запорожская АЭС, ядерные установки в Севастополе, а также места вне установок в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях находятся на российской территории и под российской юрисдикцией", - привело выступление Ульянова на сессии совета управляющих МАГАТЭ постпредствo РФ при международных организациях в Вене.
Россия не может согласиться ни с какими положениями готовящегося доклада МАГАТЭ или любыми другими документами, которые противоречат тому, что на эти объекты распространяется российская юрисдикция, подчеркнул постпред. Российская Федерация акцентирует внимание на сохранении в тексте доклада оговорки, что Международное агентство по атомной энергии не выражает какой-либо своей позиции по вопросам правового статуса стран и территорий, добавил Ульянов.
Согласно части 1 статьи 65 Конституции России, Республика Крым, Севастополь, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, а также Херсонская и Запорожская области - субъекты Российской Федерации. Соответственно, на все объекты в этих регионах распространяется юрисдикция РФ.