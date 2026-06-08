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Россия не согласна с тезисами доклада МАГАТЭ по ЗАЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 08.06.2026
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23:35 08.06.2026
Россия не согласна с тезисами доклада МАГАТЭ по ЗАЭС, заявил Ульянов

Ульянов: Россия не согласна с положениями доклада МАГАТЭ по ЗАЭС

© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Маргарита Костив
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия выступила против положений готовящегося годового доклада МАГАТЭ, которые противоречат российской юрисдикции над Запорожской АЭС и другими объектами.
  • Михаил Ульянов заявил, что ЗАЭС, ядерные установки в Севастополе и места вне установок в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях находятся на российской территории и под российской юрисдикцией.
  • Россия требует сохранить в тексте доклада оговорку о том, что МАГАТЭ не выражает позиции по вопросам правового статуса стран и территорий.
ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Россия выступила против положений готовящегося годового доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые противоречат российской юрисдикции над Запорожской АЭС (ЗАЭС) и другими объектами, заявил постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Постоянный представитель с сожалением сообщил, что в годовом докладе встречаются положения, неверно трактующие государственную принадлежность ряда ядерных объектов и мест вне установок.
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"Повторно отмечаем, что Запорожская АЭС, ядерные установки в Севастополе, а также места вне установок в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях находятся на российской территории и под российской юрисдикцией", - привело выступление Ульянова на сессии совета управляющих МАГАТЭ постпредствo РФ при международных организациях в Вене.
Россия не может согласиться ни с какими положениями готовящегося доклада МАГАТЭ или любыми другими документами, которые противоречат тому, что на эти объекты распространяется российская юрисдикция, подчеркнул постпред. Российская Федерация акцентирует внимание на сохранении в тексте доклада оговорки, что Международное агентство по атомной энергии не выражает какой-либо своей позиции по вопросам правового статуса стран и территорий, добавил Ульянов.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
Согласно части 1 статьи 65 Конституции России, Республика Крым, Севастополь, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, а также Херсонская и Запорожская области - субъекты Российской Федерации. Соответственно, на все объекты в этих регионах распространяется юрисдикция РФ.
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