Россия не согласна с тезисами доклада МАГАТЭ по ЗАЭС, заявил Ульянов

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия выступила против положений готовящегося годового доклада МАГАТЭ, которые противоречат российской юрисдикции над Запорожской АЭС и другими объектами.

Михаил Ульянов заявил, что ЗАЭС, ядерные установки в Севастополе и места вне установок в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях находятся на российской территории и под российской юрисдикцией.

Россия требует сохранить в тексте доклада оговорку о том, что МАГАТЭ не выражает позиции по вопросам правового статуса стран и территорий.

ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Россия выступила против положений готовящегося годового доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые противоречат российской юрисдикции над Запорожской АЭС (ЗАЭС) и другими объектами, заявил постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Постоянный представитель с сожалением сообщил, что в годовом докладе встречаются положения, неверно трактующие государственную принадлежность ряда ядерных объектов и мест вне установок.

Россия не может согласиться ни с какими положениями готовящегося доклада МАГАТЭ или любыми другими документами, которые противоречат тому, что на эти объекты распространяется российская юрисдикция, подчеркнул постпред. Российская Федерация акцентирует внимание на сохранении в тексте доклада оговорки, что Международное агентство по атомной энергии не выражает какой-либо своей позиции по вопросам правового статуса стран и территорий, добавил Ульянов.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар . В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.