Рейтинг@Mail.ru
Ульянов: Россия заострила внимание МАГАТЭ помогать странам, выбирающим атом - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:52 08.06.2026
Ульянов: Россия заострила внимание МАГАТЭ помогать странам, выбирающим атом

Ульянов: РФ заострила внимание МАГАТЭ на помощи странам, выбирающим мирный атом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия акцентировала внимание МАГАТЭ на необходимости оказывать помощь государствам, которые развивают мирную атомную энергию, заявил Михаил Ульянов.
  • Москва поддерживает деятельность МАГАТЭ по продвижению мирной атомной энергетики, науки и технологий.
ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Россия акцентировала внимание Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на необходимость оказывать помощь государствам, которые встают на путь развития мирной атомной энергии, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Последовательно поддерживаем деятельность МАГАТЭ по осуществлению его уставных целей и функций... Акцентируем… необходимость оказания содействия странам, встающим на путь развития мирного атома", - приводит выступление Ульянова на сессии совета управляющих МАГАТЭ постпредствo России при международных организациях в Вене.
В ходе своего выступления Ульянов отметил, что Россия приветствует усилия агентства по продвижению мирной атомной энергетики, науки и технологий, в том числе в рамках международной климатической повестки.
Согласно уставу МАГАТЭ, цель агентства состоит в содействии более быстрому и широкому использованию атомной энергии для поддержания мира, здоровья и благополучия во всем мире.
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Ульянов обвинил МАГАТЭ в поощрении новых ударов по Запорожской АЭС
Вчера, 20:49
 
В миреРоссияМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала