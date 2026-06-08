Ульянов: Россия заострила внимание МАГАТЭ помогать странам, выбирающим атом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия акцентировала внимание МАГАТЭ на необходимости оказывать помощь государствам, которые развивают мирную атомную энергию, заявил Михаил Ульянов.
- Москва поддерживает деятельность МАГАТЭ по продвижению мирной атомной энергетики, науки и технологий.
ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Россия акцентировала внимание Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на необходимость оказывать помощь государствам, которые встают на путь развития мирной атомной энергии, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Последовательно поддерживаем деятельность МАГАТЭ по осуществлению его уставных целей и функций... Акцентируем… необходимость оказания содействия странам, встающим на путь развития мирного атома", - приводит выступление Ульянова на сессии совета управляющих МАГАТЭ постпредствo России при международных организациях в Вене.
В ходе своего выступления Ульянов отметил, что Россия приветствует усилия агентства по продвижению мирной атомной энергетики, науки и технологий, в том числе в рамках международной климатической повестки.
Согласно уставу МАГАТЭ, цель агентства состоит в содействии более быстрому и широкому использованию атомной энергии для поддержания мира, здоровья и благополучия во всем мире.