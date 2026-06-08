Ульянов: Россия заострила внимание МАГАТЭ помогать странам, выбирающим атом

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия акцентировала внимание МАГАТЭ на необходимости оказывать помощь государствам, которые развивают мирную атомную энергию, заявил Михаил Ульянов.

Москва поддерживает деятельность МАГАТЭ по продвижению мирной атомной энергетики, науки и технологий.

ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Россия акцентировала внимание Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на необходимость оказывать помощь государствам, которые встают на путь развития мирной атомной энергии, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Последовательно поддерживаем деятельность МАГАТЭ по осуществлению его уставных целей и функций... Акцентируем… необходимость оказания содействия странам, встающим на путь развития мирного атома", - приводит выступление Ульянова на сессии совета управляющих МАГАТЭ постпредствo России при международных организациях в Вене

В ходе своего выступления Ульянов отметил, что Россия приветствует усилия агентства по продвижению мирной атомной энергетики, науки и технологий, в том числе в рамках международной климатической повестки.