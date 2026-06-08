Песков: Россия делает все для безопасности из-за приближения НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия предпринимает все меры для обеспечения своей безопасности на фоне приближения военной инфраструктуры НАТО к ее границам, заявил Песков.
- Ранее альянс начал масштабные военные учения ВВС Ramstein Flag 2026, которые пройдут в том числе в странах, граничащих с Россией.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия предпринимает все меры для обеспечения своей безопасности на фоне приближения военной инфраструктуры НАТО к ее границам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Конечно, этот процесс является предметом самого пристального отслеживания со стороны нашего оборонного ведомства. И Россия принимает необходимые меры для обеспечения своей безопасности на фоне тех процессов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, что будет предпринимать Москва, чтобы купировать возможные угрозы со стороны альянса.
Он добавил, что приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России происходит уже несколько десятилетий.