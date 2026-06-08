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В России с начала года продажи авто с пробегом выросли на 20 процентов - РИА Новости, 08.06.2026
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10:36 08.06.2026
В России с начала года продажи авто с пробегом выросли на 20 процентов

«Дром»: продажи авто с пробегом в России за пять месяцев выросли на 20%

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАвтомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продажи автомобилей с пробегом в России с начала года выросли на 20%, за весну — на 25%.
  • Больше всего продажи выросли у китайских марок — на 55%, а меньше всего — у отечественных авто — на 14%.
  • Заметно выросли продажи Honda Freed, Honda Stepwgn, Volkswagen Golf, Volkswagen Tiguan и Skoda Octavia.
ВЛАДИВОСТОК, 8 июн – РИА Новости. Продажи автомобилей с пробегом в России с начала года выросли на 20%, за весну – на 25%, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром".
"За первые 5 месяцев года – плюс 20% к аналогичному периоду прошлого года. Весной продажи выросли на 25% относительно аналогичного периода прошлого года. Больше всего продажи выросли у китайских марок - на 55%, а меньше всего у отечественных авто — на 14%", - сказал собеседник.
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Он отметил, что с марта наблюдается активный рост числа покупок и продаж авто во всех регионах России.
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"Процент может варьироваться от региона к региону, но тенденция уже положительная. Из тенденций также можно отметить, что сильно по сравнению с прошлыми годами сократился ввоз авто с мощностью выше 160 л.с. и увеличился ввоз машин с мощностью ниже этого порогового значения", — привели в пресс-службе слова аналитика "Дрома" Игоря Олейникова.
За весну больше всего выросли продажи Honda Freed – на 76%, Honda Stepwgn – на 60%, Volkswagen Golf – на 58%, а также Volkswagen Tiguan и Skoda Octavia — по 52%, отметили в пресс-службе.
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"Большой темп роста – на 55% - китайских марок обусловлен их небольшой долей на рынке — всего 3%. Лидерами продаж стали Chery Tiggo T11, Haval Jolion и Lifan X60. Немецкие модели автолюбители страны выбирали на 37% чаще, чем в прошлом году. Спрос на автомобили других европейских и американских брендов весной этого года вырос на 34%", - рассказал собеседник.
Он отметил, что продажи корейских авто весной выросли на 30%, японских – на 24%, российских – на 14%.
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