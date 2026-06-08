В России началась короткая рабочая неделя.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Короткая рабочая неделя началась в России, она продлится с 8 по 11 июня, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.