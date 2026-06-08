Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России началась короткая рабочая неделя.
- Она продлится с 8 по 11 июня.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Короткая рабочая неделя началась в России, она продлится с 8 по 11 июня, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"У работающих по пятидневной рабочей неделе на следующей неделе будет четыре рабочих дня (с 8 по 11 июня)", - сказал Балынин.
До этого короткая рабочая неделя была в России с 27 по 30 апреля перед празднованием Дня Весны и Труда, а также с 12 по 15 мая после празднования Дня Победы.
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